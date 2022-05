Sasha Banks e Naomi lasciano il WWE Raw Mid Show

La WWE ha cambiato inaspettatamente l’evento principale di Monday Night Raw dopo che le superstar Sasha Banks e Naomi hanno lasciato il ring prima della loro prevista partecipazione alla partita finale di stasera.

PWInsider segnalato per la prima volta La notizia di Banks e Naomi, l’attuale WWE Women’s Tag Team Champion, è uscita fuori servizio lunedì a Norfolk, in Virginia, dopo aver litigato con i loro ruoli in un six-pack challenge match per determinare il prossimo contendente per la campionessa Raw Women Bianca Beller. nella situazione attuale È stata acquisita da Shawn Ross Sapp da FightfulLa WWE ha notato che la coppia ha lasciato la cintura del titolo prima di andarsene e ha sottolineato che la loro uscita non faceva parte di un angolo.

La dichiarazione iniziava: “Quando Sasha Banks e Naomi sono arrivate all’arena questo pomeriggio, sono state informate che avrebbero partecipato all’evento principale di stasera a Monday Night Raw”. Durante la trasmissione, sono entrati nell’ufficio del WWE Head of Talent Relations John Laurinaitis con le loro borse in mano, hanno messo le cinture del Tag Team Championship sulla sua scrivania e sono usciti, affermando di non essere abbastanza rispettati come campioni di squadra. avevano otto ore per allenarsi e costruire la loro partita, hanno affermato di essere a disagio sul ring con due dei loro avversari anche se in passato avevano avuto partite con questi individui senza alcuna conseguenza.

“Monday Night Raw è uno show televisivo in diretta sceneggiato e i suoi personaggi dovrebbero soddisfare i requisiti del loro contratto. Ci dispiace di non essere in grado di fornire l’evento principale stasera, come annunciato”.

Vai a seguire

La WWE ha scelto di annullare la sfida del six pack a favore di un incontro uno contro uno tra Becky Lynch e Asuka, vinto dalla superstar giapponese.

Secondo il New York Post,Secondo quanto riferito, Banks ha trasmesso i suoi problemi con il team creativo al presidente della WWE Vince McMahon, che ha rinunciato ad apportare modifiche. Secondo quanto riferito, l’ex campionessa femminile aveva problemi in corso con la compagnia, McMahon precedentemente non seguita e molti altri account di superstar della WWE nel 2019.

Banks e Naomi non hanno rilasciato una dichiarazione in merito in questo momento. Il duo aveva già collaborato nel 2015-16 e più recentemente ha rivendicato i titoli dei tag a WrestleMania 38 ad aprile dopo essersi riunito a febbraio.

Più copertura di wrestling: