Scelte di college football, calendario: pronostici contro lo spread, quote per le prime 25 partite di sabato nella prima settimana

Quando verrà emesso il fischio finale di sabato sera, ci saranno solo quattro squadre FBS che non avranno giocato una partita nella stagione calcistica del college 2022. Con tre partite in cui i 25 migliori avversari si fronteggiano e alcuni altri scontri significativi in ​​tutto il paese , Dire che potrebbero esserci effetti immediati quando la prima settimana sarà nei libri sarebbe un eufemismo.

Due delle partite principali della giornata presentano un Pac-12 che viaggia verso sud per affrontare squadre di alto livello della SEC East. L’undicesima testa di serie dell’Oregon si dirige ad Atlanta per affrontare i detentori del titolo nazionale, mentre la testa di serie n. 3 della Georgia cerca di estromettere il suo ex coordinatore difensivo Dan Lanning, ora il leader delle papere. La settima testa di serie Utah, campione in carica del Pac-12 e una delle preferite come vincitrici del titolo della conferenza, si reca a The Swamp mentre la Florida spera che uno degli ambienti più difficili del football universitario possa aiutare a un grande sconvolgimento nella prima partita dell’allenatore Billy Napier con i Gators.

Poi c’è la Cup of the Night, l’unica prima partita nelle prime cinque settimane quando l’Ohio State ospita il numero 5 di Notre Dame. Con tre contendenti all’Heisman Trophy e una sfilza di clamore nel campionato nazionale, i Buckeyes cercheranno di ritardare Fighting Irish con l’obiettivo di mantenere un alto livello di gioco sotto il nuovo allenatore Marcus Freeman.

Anche se vincere è tutto ciò che conta nella classifica, ci preoccupiamo di come questi giochi escano dal punto di vista delle probabilità. Assicurati di rimanere su CBS Sports tutto il giorno per la copertura del football universitario dall’inizio della partita inaugurale in poi. Diamo un’occhiata alle scelte dei nostri esperti per le migliori partite di sabato nella prima settimana.

Arizona a San Diego

15:30 | CBS, CBSSports.comE il CBS Sport app – Questa partita presenta due spettacoli provenienti da direzioni opposte dello spettro competitivo che possono incontrarsi nel mezzo a San Diego. I Wildcats scommettono molto sul reclutamento e sui trasferimenti capovolgendo rapidamente la lista. Lo Stato di San Diego è fiducioso che il loro nuovo quarterback, Braxton Burmester, e il loro principale sostenitore in difesa possano mantenere i loro primi 25 giocatori. Brawling Wildcats otterrà abbastanza giocate dinamiche per mantenere le cose vicine in un problema con un punteggio basso. Pronostico: Arizona (+6) – Sheehan Jiraj

N. 3 Georgia contro N. 11 Oregon (Atlanta)

15:30 | ABC, fuboTV (prova gratis)– Sono lontani i resti del titolo dell’anno scorso a Indianapolis. La Georgia dimostrerà che non sarà compiacente e dominerà l’Oregon in quella che dovrebbe essere una partita casalinga de facto. Dan Lanning sa come attaccare il personale offensivo in Georgia, ma fermarlo sarebbe un problema molto più grande. Trova Georgia per partire presto in missione, travestiti in Oregon e appoggiati alle papere nel quarto trimestre per scappare e coprirti. Pronostico: Georgia (-17) – Barrett Sally

n. 23 Cincinnati al n. 19 dell’Arkansas

15:30 EST, fuboTV (prova gratis)– Questa è una situazione strana per me perché non penso che il ritiro di Cincinnati nel 2022 sarà difficile e non penso che l’Arkansas sia buono come molti altri. Tuttavia, qui sto affrontando i Razorbacks contro la diffusione perché, mentre mi aspetto che i Bearcats siano una delle migliori squadre del Gruppo dei Cinque del paese, sono la prima partita della stagione a dover sostituire nove scelte del Draft NFL, comprese le antipasto. terzino. Alla fine vinceranno l’esperienza dell’Arkansas e il vantaggio di Homefield. Pronostico: Arkansas -6.5 – Tom Fornelli

N. 7 Utah in Florida

19:00 | ESPN, fuboTV (prova gratis)– Utes si avvia verso un anno di punta quando i Gators entrano nel loro primo anno di ricostruzione e la posta in gioco non è mai stata così alta per i visitatori. Sebbene ci sia un significativo divario occupazionale tra questi due programmi, lo Utah non ha evitato di reclutare stelle in passato. Al Rose Bowl, ha portato l’Ohio State al limite. Utes ha anche schiacciato due volte l’Oregon per aver rovinato l’affare dei Ducks’ College Football Playoff. Segna questo gesso come una vittoria storica per il programma. Pronostico: Utah-3 – Sheehan Jiraj

No. 5 Notre Dame in No. 2 Ohio

19:30 | ABC, fuboTV (prova gratis)– In un vuoto o in una simulazione, Ohio State vince questa partita di 20 punti, ma il football universitario è giocato da umani e il teatro è troppo grande per pensare che sabato sera ci sarà un’esplosione. I Buckeyes giocano con tutta la pressione e ci sono state delle terribili notti di gioco senza convention a Columbus, Ohio. In definitiva, l’Ohio State è notevolmente la squadra migliore e vincerà, ma questo gioco è interessante abbastanza a lungo da consentire ai combattenti irlandesi di coprire il numero. Pronostico: Notre Dame +17.5 – Chip Patterson

