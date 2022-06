Scelte nel Nintendo eShop – maggio 2022

Bene, sì, sappiamo che siamo un po’ in ritardo per l’eShop Selects di maggio, ma dai, non era la stagione dell’E3! Tuttavia, siamo tornati ancora una volta per raccogliere le migliori offerte del mese; Certo, era relativamente tranquillo per la maggior parte, ma ciò non significa che non ci fossero diamanti all’aperto (forse stavamo barando un po’ e includevamo un gioco o due di giochi pieni di questo mese – ehi, era tranquillo, va bene?!).

Allora diamoci da fare allora! Bene, il primo round di alcune menzioni d’onore che non erano tra le nostre prime tre, ma comunque vale la pena dare un’occhiata a prescindere.

Nel frattempo, ovviamente, assicurati di controllare eShop fissato per aprile mentre ci sei!

Menzione d’onore

Come decidiamo che il nostro negozio online sceglie i primi tre: Alla fine di ogni mese, il team di Nintendo Life vota i propri titoli preferiti da un elenco di giochi selezionati dalla redazione. Per qualificarsi per questo elenco, questi giochi devono essere stati rilasciati come titolo eShop digitale per Nintendo Switch solo in quel particolare mese e devono essere stati recensiti su Nintendo Life; Selezioniamo i giochi idonei in base ai risultati della loro revisione.

Ai dipendenti viene quindi chiesto di votare per tre partite che ritengono degne di sedere in cima alla lista; La prima scelta ottiene 3 punti, la seconda scelta 2 punti e la terza scelta ottiene 1 punto. Questi voti vengono quindi conteggiati per creare una top tre, con il vincitore assoluto che porta a casa il primo premio del mese.