Scelte NFL Settimana 1 2022

Il calcio è tornato insieme ai nostri sforzi per capire cosa accadrà durante le diverse partite di calcio.

È la loro scelta settimanale, MDS e tu sei davvero in lotta, scegliendo ogni gioco.

Penso di aver vinto l’anno scorso. Non riesco a ricordare, in realtà. Suppongo che qualcuno mi correggerà se sbaglio.

Se riconoscere la correzione è una questione diversa.

Spero che le mie scelte per la prima settimana necessitino di una piccola correzione. Non siamo d’accordo su quattro delle 16 partite.

Per tutti gli scatti, scorri verso l’esterno.

Banconote (-2,5) in montoni

prendi MDS: I Bills sono i favoriti del Super Bowl pre-stagione e nella prima settimana sono i favoriti per battere i difensori del Super Bowl. Comunque lo sento Matteo Stafford Batterà Josh Allen con la vittoria dei Rams.

Selezione MDS: 27 Rams, Bills 20.

Prendi Florio: volo lungo, grandi aspettative, notte calda, grande sconto. Inoltre, Sean McVeigh 5-0 nella prima settimana. Appendi lo striscione e scrivi la lettera W per gli uomini di Los Angeles

scelta del fluoro: Rams 30, Bill 24.

Santi (-5,5) in Falcons

prendi MDS: L’attacco degli Hawks sarà migliore di quanto la gente si aspetti, ma i Saints vinceranno comunque questa partita in una partita serrata ed emozionante.

Selezione MDS: Santi 33, Falchi 31.

Prendi Florio: Post-Payton Saints partono bene contro gli Hawks che sorpassano. Vedremo se continua.

scelta del fluoro: Santi 24, Falchi 17.

49ers (-7) nei Bears

prendi MDS: Non vendo a nessuno dei due Lancia dell’albero o Giustino Campima penso che i 49ers avranno una battaglia difensiva.

Selezione MDS: 49ers 13, Bears 10.

Prendi Florio: Gli orsi non hanno il talento per competere con una squadra d’élite, specialmente fuori dai cancelli.

scelta del fluoro: 49ers 24, Bears 14.

Steelers (+6,5) nel Bengala

prendi MDS: Mitchell Trubesky avrà una stagione migliore di quanto si pensi per gli Steelers, ma una stagione non così buona che mi aspetto che la superi Joe Borgo Nella prima settimana.

Selezione MDS: Bengals 24, Steelers 21.

Prendi Florio: Gli Steeler sono sempre pericolosi come le prede. Sono ancora più pericolosi come il cacciatore.

scelta del fluoro: Steelers 23, Bengals 20.

Aquile (-4) in Leoni

prendi MDS: I Lions mi sembrano una squadra migliorata, ma probabilmente è il tipo di squadra migliorata che perde molte partite ravvicinate invece di perdere colpi.

Selezione MDS: Aquile 21, Leoni 20.

Prendi Florio: Le aquile hanno grandi aspettative. Il modo migliore per iniziare a convivere con loro è battere una squadra inferiore.

scelta del fluoro: Aquile 27, Leoni 20.

Patriots (+3,5) in Dolphins

prendi MDS: Non sono così convinto della nuova forma d’attacco dei Dolphins come alcuni, e penso che Bill Belichick avrà in serbo alcune rughe difensive che aiuteranno i Patriots a vincere in una partita con goal bassi.

Selezione MDS: Patriots 16, Dolphins 13.

Prendi Florio: I Patriots lottano a Miami quando hanno una squadra migliore. Come faranno quando non lo fanno?

scelta del fluoro: Dolphins 27, Patriots 20.

Corvi (-7) in aereo

prendi MDS: Sembra che sarà una lunga stagione per i Jets e una stagione di rimbalzo per i Ravens.

Selezione MDS: corvi 31, aerei 17.

Prendi Florio: Joe Flacco Non dall’élite. Né il resto della sua squadra.

scelta del fluoro: corvi 27, aerei 17.

Giaguaro (+2,5) in Leader

prendi MDS: I Jaguars dovrebbero essere migliori di come sono stati nelle ultime due stagioni disastrose, ma i leader vinceranno una partita serrata nella prima settimana.

Selezione MDS: Comandanti 14, Giaguaro 13.

Prendi Florio: solo noi Carson Wentz Alla fine si lascia alle spalle il disastro di fine stagione della scorsa stagione a Jacksonville, ed è qui che entra in gioco Jaguar.

scelta del fluoro: Jaguar 24, Leader 20.

Browns (+1,5) in Panthers

prendi MDS: Baker Mayfield vendicarsi di lui. A lungo termine, la decisione di Brown di trasferirsi da Mayfield potrebbe essere stata giustificata, ma a breve termine è stato un brutto adattamento per Cleveland che sarebbe stato seguito da un brutto inizio di stagione regolare.

Selezione MDS: Panthers 23, Browns 20.

Prendi Florio: Forse Baker Mayfield non ha detto di voler battere i Browns. Ma lo vuole assolutamente. Lui farà.

scelta del fluoro: Panthers 27, Browns 21.

Pony (-7) in Texas

prendi MDS: Entrambe le squadre hanno un aspetto migliore rispetto allo scorso anno, ma ho più fiducia in loro Matt Ryan cosa faccio al riguardo Davis Mills Per giocare bene nel gioco di apertura.

Selezione MDS: Colts 24, Texas 20.

Prendi Florio: Matt Ryan potrebbe non essere una risposta per cinque anni, ma è il miglior quarterback che hanno avuto da quando Andrew Lack si è ritirato. Nel frattempo, il Texas è ancora nel bel mezzo di un processo di ricostruzione senza scadenza per il completamento.

scelta del fluoro: Colts 31, Texas 20.

Giganti (+5,5) in Titani

prendi MDSI Titans hanno avuto uno strano caso fuori stagione per una squadra che è stata la testa di serie più alta dell’AFC l’anno scorso, assomigliando più a una squadra in ricostruzione che a una che cercava di arrivare al Super Bowl. Penso ancora che siano migliori dei Giants, però.

Selezione MDS: Titani 20, Giganti 17.

Prendi FlorioI Titans hanno perso in casa nella prima settimana dello scorso anno, 38-13 contro i Cardinals. Mike Frabel di certo non l’ha dimenticato, e di certo non ha lasciato che i suoi giocatori lo dimenticassero.

scelta del fluoro: Titani 27, Titani 10.

Packers (-1,5) in Vikings

prendi MDS: I Packers dovrebbero raggiungere il loro quarto titolo consecutivo nella NFC North e iniziare con una vittoria in trasferta sulla seconda migliore squadra della divisione.

Selezione MDS: Imballatori 28, Vichinghi 21.

Prendi Florio: I Vichinghi saranno immediatamente migliori dell’anno scorso. Anche le travi potrebbero essere migliori alla fine. Tuttavia, ci vorrà del tempo per arrivarci.

scelta del fluoro: Vichinghi 28, Imballatori 24.

Capi (-6) in cardinali

prendi MDS: Mi piacerebbe che i Chiefs vincessero questa grande partita, con Patrick Mahomes fare un’offerta e Keeler Murray Lottando per tenere il passo.

Selezione MDS: Presidenti 35, Cardinali 20.

Prendi Florio: Molte persone dormono sulla testa. Ecco il primo campanello d’allarme del calcio al mondo.

scelta del fluoro: Presidenti 35, Cardinali 24.

Raiders (+3) in Chargers

prendi MDS: La rivincita finale di domenica sera dell’anno scorso sarebbe finita diversamente, perché questa volta i Chargers hanno vinto una partita ravvicinata.

Selezione MDS: Caricatori 31, Raiders 30.

Prendi Florio: I caricatori hanno un talento per vedere le cose andare di traverso. Per ora, però, sono abbastanza bravi da partire con il piede giusto restando a casa contro un rivale di divisione.

scelta del fluoro: Caricabatterie 34, Raiders 30.

Pirati (-2,5) in Cowboys

prendi MDS: Tom Brady Potrebbe essersi preso una lunga vacanza durante il ritiro, ma quando le partite saranno reali, lo accenderà e sconfiggerà i Cowboys.

Selezione MDS: pirata 27, cowboy 20.

Prendi FlorioTom Brady ha giocato solo una volta prima all’AT&T Stadium. I cowboy sarebbero felici di non vederlo mai più lì.

scelta del fluoro: Pirati 31, Cowboy 28,

Broncos (-6,5) a Seahawks

prendi MDS: Russel Wilson Segnerà una vittoria al suo ritorno a Seattle, ma non sarà così facile come alcuni credono, poiché la difesa dei Seahawks si rivelerà migliore del previsto.

Selezione MDS: Bronco 17, Seahawks 14.

Prendi Florio: Ai Seahawks mancano i cavalli per stare al passo con i Broncos e Russell Wilson.

scelta del fluoro: Bronco 28, Seahawks 14.