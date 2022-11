Scenari della classifica della Coppa del Mondo USA 2022 Staffa: come l’USMNT può avanzare dal girone B dopo la partita con l’Inghilterra

Immagini Getty



Il Gli Stati Uniti hanno pareggiato 0-0 con l’Inghilterra Per concludere il secondo turno per i partecipanti del secondo gruppo. Allo stato attuale, gli americani siedono al terzo posto con due punti su sei possibili, con L’Iran arriva al secondo posto con tre punti dopo la vittoria sul Galles L’Inghilterra guida la classifica con quattro punti. Classifica completa qui. E già che ci sei, Iscriviti alla nuova newsletter Coprendo il bellissimo gioco in tutto il suo splendore, inclusi gli aggiornamenti quotidiani sulla Coppa del Mondo, quaggiù.

Calano gli scenari di progresso per gli Stati Uniti perché basta battere l’Iran per arrivare ad almeno cinque punti e +1 di differenza reti. Il Galles avrà bisogno di una vittoria a sorpresa contro l’Inghilterra favorita del girone per raggiungere quattro punti nella speranza di migliorare la propria differenza reti, attualmente a -2, rispetto ai Tre Leoni, attualmente a +4. Un promemoria: un pareggio o una sconfitta per gli Stati Uniti è fuori discussione se vogliono avanzare. È una vittoria e sei dell’umore giusto.

Come possono andare avanti gli Stati Uniti: semplici sostituzioni

vittoria sull’Iran: Gli Stati Uniti avanzeranno agli ottavi di finale per la terza volta negli ultimi quattro Mondiali con una vittoria. È così facile. La vittoria dell’Inghilterra sul Galles metterà i Tre Leoni al primo posto con sette punti, mentre gli Stati Uniti sono indietro di cinque punti. Il Galles dovrà vincere con un ampio margine – almeno di tre gol – per superare la differenza reti rispetto agli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti avanzeranno agli ottavi di finale per la terza volta negli ultimi quattro Mondiali con una vittoria. È così facile. La vittoria dell’Inghilterra sul Galles metterà i Tre Leoni al primo posto con sette punti, mentre gli Stati Uniti sono indietro di cinque punti. Il Galles dovrà vincere con un ampio margine – almeno di tre gol – per superare la differenza reti rispetto agli Stati Uniti. Sconfiggendo Iran e Inghilterra, perdendo/pareggiando contro il Galles: Gli Stati Uniti hanno alcuni modi per vincere il girone. Una vittoria degli Stati Uniti con una sconfitta dell’Inghilterra contro il Galles farà il trucco con soli cinque punti. Se l’Inghilterra pareggiasse, gli Stati Uniti dovrebbero battere l’Iran di oltre quattro gol per ribaltare la differenza reti superiore dell’Inghilterra.

Ascolta qui sotto e segui Nel calcio ci fidiamo: un podcast di calcio sportivo della CBS Tre volte alla settimana, i tuoi tre giocatori USMNT preferiti coprono tutto ciò che potresti desiderare di sapere sul bellissimo gioco negli Stati Uniti.

Mondiali: classifica girone B

Inghilterra 2 1 1 0 +4 4 Iran 2 1 0 1 -2 3 stato unito 2 0 2 0 2 Pozzi 2 1 1 -2 1

Mondiali: programma del girone B

Tutti i tempi degli Stati Uniti orientali. Puoi trasmettere ogni partita su fubo TV (Prova gratis).

martedì 29 novembre

Stati Uniti contro Iran, 14:00 EST (Fox e Telemundo)

Galles vs Inghilterra, 14:00 ET (FS1 e Universo)

Ecco l’arco completo:

Clicca qui per ingrandire e stampare questo grafico murale vuoto della Coppa del Mondo FIFA 2022.