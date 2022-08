Schede madri con chipset AMD B650E per offrire slot PCIe Gen 5.0 e PCIe Gen 5.0 M.2 a prezzi mainstream

AMD sta lavorando su quattro chipset della serie 600 per la sua piattaforma AM5 che include le schede madri X670E, X670, B650E e B650. Mentre l’X670E e l’X670 erano i discorsi principali e il B650 era ufficiale, le ultime indiscrezioni ci portano anche la conferma finale del chipset B650E.

Schede madri con chipset AMD B650E: offrono slot PCIe Gen 5.0 e supporto Gen 5.0 M.2 a prezzi mainstream

Abbiamo segnalato al Computex 2022 che un file Schede madri serie B650E Offre più strati PCB per fornire segnali migliori in modo efficiente grazie alle rigide specifiche del protocollo Gen5 di PCIE. In questo momento, c’è un chipset Extreme X670 annunciato ufficialmente, che aggiunge alla capacità di uno slot PCIe Gen 5 per il supporto grafico e PCIe Gen 5 M.2 per l’archiviazione.

In una presentazione interna trapelata Incorpora il tweetPossiamo vedere che il produttore ha incluso il chipset B650E (E For Extreme) in uno dei suoi chip. Il vantaggio principale delle schede madri B650E è che, poiché sono dotate dell’esclusivo chipset Promontory 21, si rivolgono sicuramente al segmento dei consumatori mainstream a un prezzo accessibile rispetto ai chipset X670E e X670.

Sebbene la perdita del chipset Promontory 21 comporterà una riduzione delle capacità di I/O, questa implementazione consentirà progetti mATX e mITX più praticabili. Abbiamo visto ROG Maximus X670E Gene di ASUS e ROG STRIX X670E-I Gaming WiFi che presentano rispettivamente il design di mATX e mITX.

Entrambe le schede madri sono basate sul chipset X670E, il che significa che sono più costose. Ma la scheda con il chipset B650E può contenere i due aspetti più importanti della piattaforma della serie Extreme, e questo supporta lo slot PCIe Gen 5.0 e PCIe Gen 5.0 M.2. Allo stesso tempo, il prezzo rispetto alle schede madri standard B650 (Non-E) sarà leggermente più alto per l’offerta B650E considerando che conterrà più strati PCB per supportare l’interfaccia di segnale necessaria per lo slot Gen 5 e il supporto M.2.

Il B650E darà ad AMD un vantaggio nel segmento mainstream poiché manca del supporto DDR4 rispetto alle offerte di Intel, ma avere lo slot Gen 5 giusto e il supporto della porta M.2 potrebbe avere una vita più lunga, soprattutto considerando che gli SSD Gen 5 e l’API DirectStorage stanno andando essere un grande affare nei prossimi anni.

Finora, nessun prodotto è stato annunciato per le schede B650E o B650. Ma ci aspettiamo di vedere i prodotti in ottobre poiché avrebbero dovuto essere lanciati all’inizio del quarto trimestre del 2022. Fino ad allora, puoi rifarti gli occhi Molte delle offerte X670E più costose nella nostra carrellata qui. AMD ospiterà la presentazione ufficiale di Ryzen 7000 e AM5 tra poche ore, quindi assicurati di seguirci durante il live streaming qui..

fonte di notizie: Schede video