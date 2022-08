Schede madri Intel Z790 con monitor di supporto della memoria DDR5-6800 e DDR4-5333

Le schede madri Intel Z790 saranno presto disponibili per le CPU desktop Raptor Lake di 13a generazione e offriranno un supporto di memoria DDR5 e DDR4 migliorato.

Schede madri Intel Z790 per offrire un supporto di memoria DDR5 e DDR4 più veloce per CPU Raptor Lake di 13a generazione

In una scheda tecnica trapelata da Schede videoMolto probabilmente da MSI, possiamo vedere che le schede madri Z790 offriranno velocità di memoria DDR5 e DDR4 più elevate rispetto alle attuali schede madri Z690. Sono elencate un totale di tre schede madri, una che supporta DDR5 e una che supporta DDR4.

Scheda tecnica della scheda madre Intel Z790 DDR5 di MSI (Crediti immagine: Videocardz):

Secondo la scheda tecnica, la scheda madre DDR5 Z790 sarà dotata di quattro slot DIMM con supporto per capacità di 128 GB con velocità elencate di seguito:

1 DIMM per canale (1 rank) – fino a DDR5-6800 +

1 DIMM per canale (1 rank) – fino a DDR5-6400 +

2 DIMM per canale (2 ranghi) – fino a DDR5-6400 +

2 DIMM per canale (2 ranghi) – fino a DDR5-5600+

Per le schede madri Z790 DDR4, sembra che la velocità di memoria massima supportata qui raggiunga DDR4-5333+. Ecco le velocità elencate per la configurazione Z790 DDR4 più veloce:

1 DIMM per canale (1 rank) – fino a DDR4-5333 +

1 DIMM per canale (1 rank) – fino a DDR4-4800 +

2 DIMM per canale (2 ranghi) – fino a DDR4-4400+

2 DIMM per canale (2 ranghi) – fino a DDR4-4000+

Scheda tecnica della scheda madre Intel Z790 DDR4 di MSI (Crediti immagine: Videocardz):

Sulle schede madri Z690, le velocità di memoria più elevate sono elencate come segue per le schede madri DDR5 e DDR4 in ciascun settore separatamente.

MEG (DDR5) – fino a DDR5-6666 +

MPG (DDR5) – fino a DDR5-6666 +

MAG (DDR5) – fino a DDR5-6400 +

MPG (DDR4) – fino a DDR5-5200 +

MAG (DDR4) – fino a DDR4-5200 +

Per fare un confronto, le schede madri AMD X670E elencate finora vanno da velocità DDR5-6600 a DDR5-6000. Di recente abbiamo segnalato due schede madri ASRock X670E e X670E Valkyrie di Biostar le cui specifiche sono state dettagliate di recente. Puoi leggere di più a riguardo qui.

Scheda madre Biostar X670E Valkyrie: Supporta Dual Channel DDR5 6000+ (OC) / 5800 (OC) / 5600 (OC) / 5400 (OC) / 5200 (OC) / 5000 (OC) / 4800

4 x slot di memoria DIMM DDR5, max. Supporta memoria fino a 128 GB

Ogni DIMM supporta un modulo DDR5 da 8/16/32 GB non ECC Scheda madre ASRock X670E Taichi Carrera Tecnologia di memoria DDR5 a doppio canale

4 slot DIMM DDR5

Supporta DDR5 ECC/non ECC, fino a 6600+ memoria senza buffer (OC)

quanto sopra. Capacità di memoria di sistema: 128 GB

Supporta i moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP) e Extended Overclocking Profiles (EXPO).

Le schede madri Intel Z790 verranno lanciate a ottobre insieme alla gamma di CPU Raptor Lake di 13a generazione. Le schede madri supporteranno qualunque memoria PCIe Gen 5.0 e DDR5 Non avrà uno slot PCIe Gen 5.0 M.2 Collegato direttamente alle corsie della CPU Gen 5 a meno che i fornitori di schede non decidano di dividere le corsie separate della GPU x16.

Caratteristiche previste delle CPU Intel Raptor Lake Desktop di 13a generazione:

Fino a 24 core e 32 thread

Nuovissimi core CPU Raptor Cove (Top P-Core IPC)

Basato sul nodo di elaborazione “Intel 7” ESF a 10 nm

Velocità di clock fino a 6,0 GHz (prevista)

Raddoppiamento dei nuclei elettronici su alcune variabili

Aumento della cache sia per P-Core che per E-Core

Supportato sulle attuali schede madri LGA 1700

Nuove schede madri Z790, H770 e B760

Fino a 28 slot PCIe (PCH Gen 4 + Gen 3)

Fino a 28 slot PCIe (Gen 5 x16 + Gen 4 x12 CPU)

Supporto di memoria DDR5-5600 a doppio canale

20 corsie PCIe Gen 5

Funzioni di overclocking avanzate

125 W PL1 TDP (SKU master)

AI PCIe M.2

Lancio del quarto trimestre 2022 (possibile ottobre)

Intel CPU desktop di 13a generazione di Raptor Lake Compreso l’ammiraglia Core i9-13900K è è prevista Verrà lanciato ad ottobre sulla piattaforma Z790. Le CPU andranno contro Gamma di CPU Ryzen 7000 di AMD Che verrà lanciato anche nell’autunno del 2022.

Confronto tra le CPU desktop Intel Raptor Lake e AMD Raphael Confronto “previsto”.