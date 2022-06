Home » Top News Scimmia: i primi casi possibili sono stati segnalati nel Missouri, nell’Indiana Top News Scimmia: i primi casi possibili sono stati segnalati nel Missouri, nell’Indiana 0 Views Save Saved Removed 0

Il Dipartimento della Salute dell’Indiana Hanno anche detto che stavano indagando sull’influenza delle scimmie ma non avrebbero rilasciato la posizione del paziente.

Sono in corso lavori per trovare contatti in entrambi gli stati. I test preliminari sono stati effettuati presso i laboratori del dipartimento sanitario statale e i test di conferma sono in attesa presso i centri statunitensi per i laboratori di controllo e prevenzione delle malattie.

“Il rischio di influenza delle scimmie tra il pubblico in generale continua a essere molto basso”, ha affermato il commissario per la salute dell’Indiana, il dottor Chris Fox. “Le scimmie sono rare e non si diffondono facilmente attraverso un breve contatto casuale.”