Scongiurato lo sciopero delle ferrovie americane; Biden definisce l’accordo una “vittoria per l’America”

WASHINGTON, 15 settembre (Reuters) – Le principali ferrovie e sindacati statunitensi hanno raggiunto un accordo provvisorio giovedì dopo 20 ore di intensi negoziati da parte dell’amministrazione del presidente Joe Biden per evitare una chiusura ferroviaria che potrebbe influire sulle forniture di cibo e carburante in tutto il paese.

Biden ha definito l’accordo una “grande vittoria per l’America” ​​​​e decine di migliaia di ferrovieri. Ringraziando gli affari e il lavoro, il leader democratico ha promesso più accordi con le aziende del lavoro in futuro.

“Sono fiducioso che questo possa essere fatto anche in altre aree”, ha detto Biden.

“I sindacati e il management possono lavorare insieme a beneficio di tutti”, ha aggiunto Biden.

Se accettano l’accordo annunciato alle 5 del mattino (0900 GMT), i leader sindacali hanno affermato che i lavoratori la cui paga era stata congelata avrebbero vinto un aumento a due cifre e sarebbero stati autorizzati a ricevere alcune forme di assistenza medica senza timore di punizioni. L’accordo include un aumento salariale immediato del 14,1%, hanno affermato le Ferrovie.

I sindacati, i cui membri hanno fortemente respinto le proposte precedenti, voteranno ora sull’accordo. Anche se quei voti sono falliti, uno sciopero ferroviario che avrebbe potuto verificarsi a mezzanotte e un minuto di venerdì è stato evitato per settimane a causa del linguaggio standard in un tale accordo, ha detto una persona che ha familiarità con i negoziati.

Il segretario al lavoro di Biden, Marty Walsh, ha condotto colloqui contrattuali a Washington che sono durati 20 ore consecutive tra i sindacati che rappresentano 115.000 lavoratori e le ferrovie, inclusa la Union Pacific. (UNP.N)BNSF, CSX (CSX.O)Norfolk sud (NSC.N) e Kansas City sud.

I funzionari dovrebbero tenere una conferenza stampa giovedì.

Il mancato raggiungimento di un accordo prima della scadenza avrebbe aperto la strada ai lavoratori per lo sciopero legale.

Una chiusura ferroviaria potrebbe paralizzare quasi il 30% delle spedizioni di merci statunitensi in termini di peso, inflazione del carburante, costare all’economia statunitense 2 miliardi di dollari al giorno e scatenare una cascata di problemi di trasporto che colpiscono i settori dell’energia, dell’agricoltura, della produzione, della sanità e della vendita al dettaglio degli Stati Uniti. .

Le azioni Railroad hanno ridotto i guadagni pre-mercato dopo dati economici contrastanti, con Union Pacific in calo del 2,2% e CSX in calo del 2,0% nel trading di metà giornata. leggi di più

I futures sul gas naturale USA sono scesi di circa il 9% dopo essere aumentati del 10% nella sessione precedente; I futures sul petrolio sono scesi di circa il 4% al minimo in una settimana. In calo anche i futures su diesel e benzina. , leggi tutto Gli investitori si aspettavano uno sciopero ferroviario per minacciare le forniture di carbone alle centrali elettriche e aumentare la domanda di fonti energetiche concorrenti. leggi di più

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden detiene il segretario del lavoro Marty Walsh mentre accoglie con favore i negoziatori che hanno mediato un accordo di lavoro ferroviario dopo che la US Railroad e i sindacati si sono assicurati un tentativo di accordo per evitare uno sciopero ferroviario nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington, Stati Uniti, il 15 settembre. , 2022. REUTERS/Kevin Lamarque leggi di più

L’operatore ferroviario pendolare Amtrak ha dichiarato che riprenderà il servizio regolare venerdì dopo aver cancellato i treni a lunga percorrenza in previsione dello sciopero. leggi di più

L’impatto della chiusura si estenderà oltre i confini degli Stati Uniti, poiché i treni collegano gli Stati Uniti al Canada e al Messico e forniscono collegamenti vitali per enormi navi che trasportano merci da tutto il mondo.

I negoziati tra le aziende e una dozzina di sindacati si sono trascinati per più di due anni, portando Biden a nominare a luglio un consiglio di emergenza per rompere l’impasse. Biden ha chiamato personalmente Walsh e i negoziatori mercoledì sera per spingerli a un accordo, dicendo loro di “riconoscere ancora una volta il danno” che una chiusura avrebbe fatto a famiglie, agricoltori e imprese, secondo una persona che ha familiarità con i negoziati.

Matthew Shay, CEO della National Retail Federation, ha ringraziato l’amministrazione di Biden per l’intervento e ha affermato in una dichiarazione che il suo team era “sollevato e cautamente ottimista”. Anche Emily Schor, CEO del gruppo commerciale di biocarburanti Growth Energy, ha elogiato l’accordo.

Le ferrovie merci hanno interrotto il trasporto di materiali pericolosi, tra cui il cloro per il trattamento delle acque e l’ammoniaca per i fertilizzanti, nonché gli alimenti refrigerati e altre merci che utilizzavano la ferrovia e almeno un altro modo di trasporto. Il loro scopo era impedire lo stoccaggio delle merci in luoghi non sicuri.

Tagli di posti di lavoro

L’industria ferroviaria ha tagliato quasi il 30% della sua forza lavoro negli ultimi sei anni, tagliando salari e altri costi mentre aumentano i profitti, riacquistano azioni e pagano dividendi agli investitori. I profitti della Berkshire Hathaway del miliardario Warren Buffett, (BRKa.N) Di proprietà di BNSF, è aumentato del 9,2% a 1,7 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre.

Secondo il Bureau of Labor Statistics, Technology and Cost Reduction, il numero di ferrovieri statunitensi è diminuito da oltre 600.000 nel 1970 a 150.000 nel 2022. Di conseguenza, molti lavoratori dell’industria sono sempre disponibili, in attesa di rispondere con breve preavviso per lavorare uno alla volta.

L’ultimo accordo segue alcune precedenti raccomandazioni dei mediatori di emergenza del presidente. Fornisce un aumento salariale del 24% nel periodo di cinque anni dal 2020 al 2024 e un pagamento forfettario di $ 1.000 ogni cinque anni.

Biden, che si è definito il presidente più favorevole ai sindacati della storia, ha attaccato le aziende per aver realizzato profitti “eccessivi”, elogiando un accordo che secondo lui avrebbe dato ai lavoratori “stipendi migliori, condizioni di lavoro migliori e tranquillità sui costi sanitari”. .”

Il presidente non è ancora fuori pericolo quando si tratta di problemi di manodopera nella catena di approvvigionamento. Circa 22.000 lavoratori sindacalizzati in 29 porti della costa occidentale che gestiscono quasi il 40% delle importazioni statunitensi sono anche impegnati in trattative di contratti di lavoro ad alto rischio.

I funzionari dell’amministrazione volevano che le controversie fossero risolte prima delle elezioni di metà mandato di novembre, che determineranno se i colleghi democratici di Biden manterranno il controllo del Congresso.

Gli alti dirigenti del Congresso hanno minacciato di introdurre una legislazione per imporre una risoluzione alle ferrovie e ai sindacati se i colloqui dovessero fallire. La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha elogiato l’accordo provvisorio, dicendo che il Congresso è “pronto ad agire” ma “fortunatamente questa azione potrebbe non essere necessaria”.

Reportage di Trevor Hunnicutt a Washington; Rapporti aggiuntivi di Lisa Birdlin, Steve Holland, David Shepherdson a Los Angeles e Susan Hevey a Washington, Stephanie Kelly, Jahnavi Nidumolu, Aishwarya Nair, Bansari Mayur Kamdar e Kannagi Deka a Bengaluru a New York; Montaggio di Heather Timmons e Catherine Evans

