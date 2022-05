Home » science Scontri tra Boeing e un importante fornitore in vista del lancio della navicella Starliner science Scontri tra Boeing e un importante fornitore in vista del lancio della navicella Starliner 0 Views Save Saved Removed 0

Il lancio del CST-100 Starliner è previsto in Florida il 19 maggio a bordo di un razzo Atlas 5 per la Stazione Spaziale Internazionale, con Boeing che mira a dimostrare alla NASA che il veicolo spaziale è sicuro per trasportare gli astronauti da e verso la posizione orbitale. Malfunzionamenti del software hanno interrotto un volo di prova simile del 2019 senza equipaggio.

La missione è un passo fondamentale per ristabilire Boeing come un valido concorrente dell’imprenditore miliardario Elon Musk, un motore complicato dalla disputa di Boeing con il fornitore di propulsione Aerojet, secondo tre persone che hanno parlato in condizione di anonimato.

Laurea di Laurea di ARJD AJRD Boeing con sede a Chicago) ed El Secondo, l’Aerojet con sede in California () sono in disaccordo sulla causa di un problema con le valvole del carburante nel sistema di propulsione dello Starliner che ha costretto il rinvio di un volo di prova lo scorso luglio, con le due compagnie che si confondono, hanno detto le fonti.

La disputa, che non è stata segnalata in precedenza, arriva in un momento in cui Boeing sta già lottando per uscire da successive crisi che hanno paralizzato il suo business aereo e prosciugato i fondi.