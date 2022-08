Scoperto un dinosauro corazzato senza precedenti in Argentina

Circa 66 milioni di anni fa, i dinosauri non aviari furono spazzati via e più della metà delle specie del mondo fu spazzata via.

Questa estinzione di massa ha aperto la strada all’emergere dei mammiferi e all’emergere dell’uomo.

L’asteroide Chicxulub è spesso citato come una possibile causa delle estinzioni del Cretaceo e del Paleogene.

L’asteroide ha colpito un mare poco profondo in quello che oggi è il Golfo del Messico.

La collisione ha rilasciato un’enorme nuvola di polvere e fuliggine che ha portato al cambiamento climatico globale, spazzando via il 75% di tutte le specie animali e vegetali.

I ricercatori affermano che la fuliggine necessaria per una tale catastrofe globale potrebbe provenire solo da un impatto diretto sulle rocce delle acque poco profonde intorno al Messico, particolarmente ricche di idrocarburi.

Gli esperti ritengono che entro 10 ore dall’impatto, un enorme tsunami abbia colpito la costa del Golfo.

Ciò ha causato terremoti e smottamenti fino all’Argentina.

Durante le indagini sull’evento, i ricercatori hanno trovato piccole particelle di roccia e altri detriti che sono stati rilasciati nell’aria quando l’asteroide si è schiantato.

Queste minuscole particelle, chiamate globuli, ricoprivano il pianeta con uno spesso strato di fuliggine.

Gli esperti spiegano che la perdita di luce solare ha causato il completo collasso del sistema idrico.

Questo perché la base di fitoplancton di quasi tutte le catene alimentari acquatiche è stata eliminata.

Si ritiene che più di 180 milioni di anni di evoluzione che hanno portato il mondo al punto del periodo Cretaceo siano stati distrutti in meno dell’età del Tyrannosaurus Rex, che è di circa 20-30 anni.