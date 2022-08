Scott Disick coinvolto in un incidente d’auto a Calabasas, lievi ferite

Scott Disick È stato coinvolto in un incidente d’auto questo fine settimana, ma sembra che starà bene… TMZ ha imparato.

Fonti delle forze dell’ordine ci dicono… che la star del reality è stata ferita domenica nella sua auto mentre guidava vicino a Calabasas. Non è chiaro dove sia successo esattamente, ma ci è stato detto che il SUV Lamborghini di Scott si è ribaltato in un incidente… uno che ospitava solo la sua auto e, per fortuna, nessun altro. Ci è stato detto che era solo in macchina, senza disabilità.

Le nostre fonti affermano che S.D. ha riportato una leggera ferita alla testa e che quando sono arrivati ​​i paramedici… ha rifiutato le cure mediche. Quindi sembra che non sia stato gravemente ferito.

Ancora una volta… non siamo del tutto sicuri di cosa avrebbe fatto capovolgere l’auto di Scott in quel modo, ma ci è stato detto che la velocità era apparentemente un fattore, sulla base di un’indagine iniziale della polizia. Scott Lambeau è stato ritirato dalla scena… alla fine non è stato citato.

Scott è stato in giro per tutta Los Angeles negli ultimi giorni, inclusa una passeggiata al Nobu con una donna misteriosa all’inizio della settimana… così come un’altra cena da Giorgio Baldi sabato sera, insieme a nient’altro che Rod Stewartfiglia Kimberly.

Il suo colpire la città sembra adattarsi a cosa Courtney È successo fino a domenica – ha pubblicato una sua foto con il figlio, epoca dominante, sdraiati in piscina. Quindi sembra che abbia avuto i bambini questo fine settimana. READ Un'anteprima di Kourtney Kardashian, sponsor del matrimonio italiano di Travis Parker

Scott e Kourtney continuano ad essere i genitori dei loro tre bambini piccoli, e questo è il momento in cui KK continua a sposarsi Travis Parker Quest’anno… sembra una relazione che a volte mi sentivo molto ansiosa.