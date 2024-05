Scott Sheffield: Il magnate americano del petrolio è accusato di aver tentato di cospirare con l'OPEC per gonfiare i prezzi

New York

CNN

—



I regolatori federali hanno affermato giovedì che Scott Sheffield, fondatore e amministratore delegato di lunga data di uno dei principali produttori di petrolio statunitensi, ha tentato di cospirare con l’OPEC e i suoi alleati per gonfiare i prezzi.

Lo ha detto la Federal Trade Commission SheffieldAllora amministratore delegato di Pioneer Natural Resources, Scambia centinaia di messaggi di testo Discuti i prezzi, la produzione e le dinamiche del mercato petrolifero con i funzionari dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, o OPEC, il cartello petrolifero guidato dall'Arabia Saudita.

Lo dicono gli organizzatori Sheffield ha utilizzato chat WhatsApp, incontri di persona e dichiarazioni pubbliche per cercare di “allineare la produzione di petrolio” nel bacino del Permiano del Texas con quella dell’OPEC e dell’OPEC+, il gruppo più ampio che include la Russia.

“Le comunicazioni del signor Sheffield sono state progettate per aumentare i profitti di Pioneer – così come delle compagnie petrolifere dell’OPEC e dei paesi membri dell’OPEC+ – a scapito delle famiglie e delle imprese americane”, afferma la denuncia della FTC.

A differenza di con Nei paesi dell’OPEC, la produzione petrolifera statunitense dovrebbe essere determinata dal libero mercato, non dal coordinamento tra i principali attori.

Sheffield si è ritirato nel dicembre 2023 dalla carica di CEO di Pioneer. La società da lui fondata è il più grande produttore del bacino del Permiano, l'abbondante giacimento petrolifero che ha contribuito a rendere gli Stati Uniti il ​​più grande produttore mondiale di petrolio e gas.

Giovedì la Federal Trade Commission ha dato il via libera Pioneer ha venduto a Exxon Mobil per 60 miliardi di dollari – ma solo in base a un accordo che vieta a Sheffield di sedere nel consiglio di amministrazione di Exxon o di servire come consulente.

“Il comportamento passato di Sheffield rende abbondantemente chiaro che non dovrebbe essere neanche lontanamente vicino al consiglio di amministrazione di Exxon”, ha detto in una dichiarazione Kyle Mach, vicedirettore del Bureau of Competition della FTC, “i consumatori americani non dovrebbero pagare prezzi equi alle stazioni di servizio”. solo per riempire le tasche dei dirigenti aziendali”.

La FTC sostiene che Sheffield “ha intrapreso una campagna per orchestrare tagli alla produzione non competitivi e coordinati” tra i produttori di petrolio statunitensi, l’OPEC e l’OPEC+.

Alla domanda sui rapporti secondo cui la FTC sta valutando di raccomandare che Sheffield affronti accuse penali, il portavoce della FTC Douglas Farrar ha detto alla CNN: “La FTC ha la responsabilità di riferire comportamenti potenzialmente criminali e prende sul serio tale obbligo”.

Le autorità di regolamentazione hanno riconosciuto che Sheffield non aveva nascosto i suoi sforzi per “allineare” la produzione americana a quella dell'OPEC, sottolineando i commenti pubblici che aveva fatto esortando i rivali statunitensi ad essere “disciplinati” sulla produzione.

“Ma il signor Sheffield non si è limitato ai riferimenti pubblici alle sue controparti americane: ha anche avuto frequenti conversazioni private con rappresentanti di alto livello dell’OPEC e ha assicurato loro che Pioneer e i suoi concorrenti nel bacino del Permiano stavano lavorando duramente per mantenere la produzione di petrolio artificialmente bassa. .” Lo ha detto la Federal Trade Commission.

La FTC ha affermato che Sheffield ha esercitato pressioni sulla Texas Railroad Commission all’inizio della pandemia di Covid nel 2020 per imporre limiti di produzione alla produzione di petrolio nel bacino del Permiano, tagli che avrebbero causato un aumento dei prezzi del petrolio greggio al di sopra dei livelli di mercato.

La FTC ha anche affermato che mentre Sheffield discuteva gli sforzi per coordinare la produzione con altri produttori del Texas, l'amministratore delegato di Pioneer ha affermato: “Se il Texas apre la strada, forse possiamo convincere l'OPEC a tagliare la produzione”. Forse l’Arabia Saudita e la Russia seguiranno l’esempio. “Questo era il nostro piano.”

“Stavo usando le tattiche dell’OPEC+ per ottenere un OPEC+ più grande”, ha aggiunto Sheffield, secondo le autorità di regolamentazione.

I prezzi globali del petrolio sono diminuiti di circa il 50% all’inizio del 2020, poiché i blocchi pandemici hanno distrutto la domanda di gas e carburante per aerei. L’OPEC+ ha risposto Ridurre la produzione.

Pioneer ha rilasciato una dichiarazione in difesa di Sheffield e affermando che “non era né l'intenzione né l'effetto delle sue comunicazioni aggirare le leggi e i principi che proteggono la concorrenza sul mercato”.

“Non siamo d'accordo e siamo sorpresi dal reclamo della FTC”, ha affermato Payoneer nella dichiarazione. “Il signor Sheffield e Pioneer ritengono che la denuncia della FTC rifletta un malinteso fondamentale sugli Stati Uniti e sui mercati petroliferi globali e fraintende la natura e lo scopo delle azioni del signor Sheffield.

Ma Pioneer e Sheffield hanno dichiarato che non avrebbero contestato i risultati della FTC, affermando che “non stavano adottando alcuna misura per impedire la conclusione della fusione”.

Exxon ha dichiarato in un comunicato di aver appreso delle accuse dalla Federal Trade Commission.

“È completamente incoerente con il nostro modo di fare affari”, ha detto Exxon, sottolineando che i funzionari non hanno sollevato “alcuna preoccupazione sulle nostre pratiche commerciali” dopo che la società ha depositato più di 1,1 milioni di documenti in risposta alle richieste della FTC.

Exxon ha affermato che, in risposta alle preoccupazioni della FTC, non aggiungerà Sheffield al suo consiglio. La società ha dichiarato di aspettarsi che l'accordo per l'acquisizione di Pioneer si concluda venerdì.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.