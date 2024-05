Scottie Scheffler è stato catturato, poi è tornato a segnare 5 sotto il par al PGA Championship

CNN

Il miglior giocatore di golf del mondo è stato ammonito e preso le impronte digitali prima del secondo round del campionato PGA a Louisville, Kentucky, quando un agente di polizia ha posto una domanda insolita: “Quindi vuoi vivere l’esperienza completa oggi?”

“Non so come rispondere”, ha detto Scottie Scheffler a uno dei numerosi agenti che hanno iniziato ad attaccare il campione del Masters che è stato arrestato venerdì scorso in una presunta aggressione a un altro agente in un incidente stradale fuori dal Valhalla Golf Club.

“Andiamo amico, vuoi un panino?” L’ufficiale della prigione ha chiesto, in un momento di luce in una giornata iniziata con la tragedia:

“Certo, prendo un panino”, ricorda di aver detto Scheffler, che non aveva ancora fatto colazione.

Alla voce “Luogo di lavoro/occupazione”, il rapporto del dipartimento di polizia metropolitana di Louisville per il detenuto 00654436 elencava “golfista professionista”, sebbene gli agenti non lo identificassero immediatamente.

Si è stabilito che l’ora e il luogo dell’arresto fossero le 6:20 del mattino al Gate 1 del Valhalla Golf Club su Shelbyville Road, vicino al punto in cui un uomo di 69 anni di nome John Mills era stato precedentemente colpito a morte da un autobus mentre attraversava la strada per lavorare per un venditore di tornei.

Nel corso di quattro ore surreali, Scheffler, 27 anni, un uomo di fede che una volta dichiarò che “la sua identità non è il golf”, è stato accusato di aggressione per aver presumibilmente trascinato un agente di polizia con la sua auto mentre arrivava al campo in ore prima dell’alba. .

È stato ammanettato e portato via durante un arresto registrato in un video ampiamente diffuso sui social media. Ha tirato un tiro con indosso una tuta arancione ed è tornato di corsa in campo in tempo per segnare un perfetto 5 sotto il par che lo ha portato vicino alla vetta della classifica. Schaeffler ha faticato sabato e si è eliminato dalla competizione per il campionato.

“Di certo non avrei mai immaginato di andare in prigione, e di certo non avrei mai immaginato di andare in prigione la mattina prima di una delle mie partite”, ha detto Scheffler ai giornalisti venerdì.

Schaeffler ha descritto l’incidente come un “enorme malinteso”.

Uno dei giorni più strani nella storia del golf professionistico è iniziato alle 5:07 di venerdì, quando la polizia ha detto che un pedone è stato investito da un bus navetta davanti al Gate 2 nel Valhalla.

Il pedone è stato successivamente identificato come Mills. Il sindaco Craig Greenberg lo ha definito “un residente di Louisville che mancherà molto alla sua famiglia e alla nostra comunità”.

La sua famiglia ha detto che Mills “si stava godendo il suo tempo nel Valhalla mentre lavorava nella sicurezza”. Affiliato della CNN WDRB Nella situazione attuale.

“Gli piaceva tenersi occupato in pensione Lo amiamo e ci mancherà”, ha detto la famiglia Mills.

“È un peccato per la persona che è morta oggi. “Non credo che se ne parli abbastanza, o non se ne parla affatto”, si è lamentato il golfista Collin Morikawa poche ore dopo l’incidente.

Venerdì, nella conferenza stampa post-gara, Scheffler ha subito parlato della famiglia Mills.

“Non riesco a immaginare cosa abbiano passato stamattina”, ha detto. “Un giorno stava andando al campo da golf per guardare un torneo. Pochi istanti dopo stava cercando di attraversare la strada e ora non è più con noi. Non riesco a immaginare cosa stanno passando. Il mio cuore – Mi dispiace per loro.

Dopo che Mills è rimasto ferito, la polizia ha fermato il traffico fuori dallo stadio.

Alle 6:16, Schaeffler si è fermato nel traffico con una Lexus nera del 2024 e ha guidato l’auto di cortesia di un giocatore PGA nella corsia opposta nel tentativo di aggirare i rinforzi.

“Non sapevo cosa fosse successo in quel momento, a parte il fatto che c’era stato un incidente”, ha detto Scheffler. “Non sapevo che fosse fatale.”

In una mattina buia e piovosa, Det. Brian Gillis stava dirigendo il traffico verso il Valhalla.

“Il detective Gillis era nel mezzo delle corsie in direzione ovest, indossava l’uniforme completa dell’LMPD e una giacca antipioggia gialla riflettente ad alta visibilità”, ha detto il rapporto della polizia. “Il detective Gillis ha interrotto l’argomento e ha tentato di dare istruzioni.”

“Scheffler si rifiutò di obbedire e si precipitò in avanti, trascinando a terra il detective Gillis”, secondo il rapporto della polizia.

Il detective Gillis ha avvertito dolore, gonfiore e abrasioni al polso sinistro e al ginocchio. È stato portato in ospedale per ricevere ulteriori cure mediche da parte del personale medico di emergenza. I pantaloni dell’uniforme del detective Gillis, del valore di circa 80 dollari, erano danneggiati irreparabilmente.

Jeff Darlington di ESPN ha assistito all’incontro. Scheffler “ha continuato a guidare per circa 10-20 metri verso l’ingresso” prima di fermarsi, ha scritto sui social media.

“L’agente di polizia ha tentato di attaccarsi all’auto di Schaeffler, e Schaeffler ha poi fermato il suo veicolo all’ingresso del Valhalla”, ha detto Darlington Scritto su X. “L’ufficiale di polizia ha quindi iniziato a urlare a Schaeffler di scendere dall’auto. Quando Schaeffler è sceso dall’auto, l’ufficiale ha spinto Schaeffler verso l’auto e lo ha immediatamente ammanettato.

Darlington ha cercato di intervenire inutilmente. Era a pochi metri di distanza quando il giocatore di golf è stato arrestato.

Ad un certo punto, ha detto Darlington a ESPN, Scheffler ha visto il giornalista e ha detto: “Puoi aiutarmi?”

Darlington è stato visto in video seguire brevemente gli agenti mentre portavano via Scheffler. La polizia gli chiede di fare marcia indietro.

“Devi toglierti di mezzo. Ora andrà in prigione. Andrà in prigione e non c’è niente che tu possa fare al riguardo”, ha detto un ufficiale a Darlington, riferendosi a Scheffler.

“Gli agenti di polizia che circondavano l’auto di pattuglia su cui si trovava Scotty Scheffler non avevano idea che fosse Scotty Scheffler”, ha detto Darlington in onda. “Lo dico perché uno degli agenti di polizia è venuto da me con il suo asciugamano e ha detto… puoi dirmi il nome della persona che è stata appena arrestata?”

L’avvocato di Scheffler, Stephen Romines, ha detto che il suo cliente sarebbe andato al campo da golf presto per prepararsi al momento del gioco.

“A causa della combinazione di incidenti stradali e incidenti mortali nella zona, la situazione era molto caotica. Stava agendo come indicato da un altro agente stradale e guidava il veicolo contrassegnato dal giocatore con le sue credenziali visibili”, ha detto Romenz in una nota, riferendosi a Schaeffler. “Scottie ha ignorato i segnali stradali di un altro agente, il che ha portato a queste accuse.”

Diversi testimoni hanno detto che Scheffler “non ha fatto nulla di male”, ma ha guidato l’auto secondo le istruzioni, secondo Romines.

“Si è fermato immediatamente dopo essere stato indirizzato e non ha mai aggredito nessun agente con il suo veicolo”, si legge nella dichiarazione. “Ci dichiareremo non colpevoli e perseguiremo la questione secondo necessità.”

Scheffler – un neo-padre che descriveva il golf come un modo per “glorificare Dio” – è stato visto durante tutta la giornata in video indossando pantaloncini da ginnastica e una maglietta mentre veniva condotto in manette in una prigione arancione. Maglietta per la sua foto segnaletica.

“Ero molto turbato, per usare un eufemismo”, ha detto Scheffler. “Ho tremato per circa un’ora.”

Scheffler è stato prenotato alle 7:28 di venerdì. Secondo i documenti del tribunale della contea di Jefferson, è stato accusato di aggressione di secondo grado a un agente di polizia, insieme ad accuse meno gravi di atti criminali di terzo grado, guida spericolata e ignoranza dei segnali degli agenti che dirigono il traffico.

Josh Abner, portavoce dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Jefferson Mike O’Connell, ha detto alla CNN che i pubblici ministeri “stanno ancora ottenendo informazioni sul caso del signor Scheffler e le esamineranno e andranno avanti di conseguenza”.

Scheffler ha un’udienza in tribunale prevista per martedì.

“La mia situazione verrà affrontata. La situazione era caotica e c’era stato un grande malinteso”, ha detto Schaeffler ai giornalisti, rifiutandosi di commentare i dettagli di ciò che è accaduto prima del suo arresto.

Si è seduto sul retro dell’auto della polizia e ha sentito un agente che cercava di scoprire chi fosse. “Non ho mai provato a pronunciare il mio nome”, ha detto Scheffler.

Il giocatore di golf ha detto che una “bella chiacchierata” con l’ufficiale che lo ha portato in prigione lo ha aiutato a calmare i nervi. In carcere, lo stesso agente una volta chiese: “Scusate, potete venire con me qualche minuto così posso calmarmi?” Non sono mai stato arrabbiato. “Ero semplicemente sotto shock.”

Scheffler ricorda che alcuni ufficiali scherzavano su come fosse finito dietro le sbarre prima di giocare nel PGA Championship, uno dei quattro principali campionati di golf. Ha detto che una volta ha guardato fuori dalla sua cella e si è visto arrestato su ESPN.

“Ho trascorso un po’ di tempo in una cella di prigione. Faceva parte del mio riscaldamento.” “Ho iniziato la mia routine e ho cercato di abbassare il più possibile la frequenza cardiaca.”

Più tardi quella mattina, un ufficiale è venuto nella cella di detenzione e ha detto: “Andiamo… prepariamoci” e ha fatto cenno a Scheffler di piegare il tappeto.

“Ho messo la testa nella TV e ho detto: ‘Oh, forse posso arrivarci’. Vedremo quanto è intenso il traffico in entrata e in uscita”, ha detto Scheffler.

Poco prima delle 10:08, Scheffler si è recato al tee box portando un ombrello sotto una pioggia leggera.

Canti di “Scotty!” il mio silenzio! Scotty!” esplose tra gli spettatori.

“Scotty libero!” gridò uno degli uomini, scatenando gli applausi della folla.

Scheffler ha centrato il suo primo colpo della giornata con un colpo deciso della racchetta, facendo volare la palla nel cielo nuvoloso e scatenando applausi e un altro giro di applausi da parte degli spettatori. Alcuni hanno scritto “Free Scottie” a pennarelli sulle loro magliette.

Dopo 18 buche e aver scalato la classifica, ha riassunto le sue sensazioni in conferenza stampa.

“È stato bello poter entrare tra le corde e fare quello che amo fare”, ha detto.