Scuoti e scuoti la fotocamera di iPhone 14 Pro in app come Snapchat, TikTok e Instagram per alcuni utenti

Dopo il lancio di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, alcuni dei primi utenti dei dispositivi hanno notato che l’obiettivo principale della fotocamera posteriore tremava in modo incontrollabile nelle app di terze parti con funzioni della fotocamera, come Snapchat, TikTok e Instagram, risultando in un video traballante. Il problema non sembra influenzare l’app della fotocamera integrata.



Il problema è stato segnalato dagli utenti tramite TwitterE il rossoE il tic toce il Forum di MacRumors Dal lancio dei modelli iPhone 14 Pro venerdì, ma non è chiaro quanto sia diffuso il problema o la causa sottostante. L’obiettivo principale sui modelli di iPhone 14 Pro è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine di seconda generazione ed è possibile che lo stabilizzatore funzioni a causa di un problema tecnico del software, ma questa è solo una speculazione.

Lo YouTuber Luke Miani ha affermato di aver riscontrato il problema su una delle unità iPhone 14 Pro Max che stava testando. Miani ha condiviso un video del problema che mostrava l’obiettivo principale del dispositivo che tremava in modo incontrollabile e ha affermato che l’incidente ha impedito all’obiettivo di mettere a fuoco correttamente nell’uso successivo, anche nell’app della fotocamera. Miani ha detto di aver portato l’iPhone in un Apple Store ed è stato in grado di scambiare il dispositivo con uno nuovo.

Se il problema è causato da un bug del software, Apple può implementare una correzione in iOS 16.1 beta. Abbiamo contattato Apple per chiedere se sono a conoscenza e/o stanno indagando sul problema, ma la società non ha ancora risposto alla nostra richiesta di commento.

Fino a quando il problema non sarà risolto, i possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero evitare di aprire la fotocamera in app come Snapchat, TikTok e Instagram se sono preoccupati per possibili danni al sistema della fotocamera posteriore. Condivideremo qualsiasi informazione aggiuntiva su questo problema, inclusa qualsiasi risposta da parte di Apple, non appena sarà disponibile.