SDCC 2022: Guarda il primo trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Forse la cosa più bella di lui Dungeons & Dragons è che può essere assolutamente qualsiasi cosa a seconda di chi viene al tavolo, Compreso un film con Chris Pine. Vuoi sapere come potrebbe essere? Sei fortunato.

bloccato in sviluppo per gran parte dell’ultimo decennio, Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri È un film in uscita basato sul gioco di ruolo da tavolo e sul fenomeno culturale – e fino a questa settimana era tutto ciò che tutti sapevano. Tuttavia, nel Comic Con di San DiegoLa Paramount offre agli spettatori il loro primo sguardo al lungometraggio in azione.

Invece di un adattamento fantasy molto serio, questo sembra invece un film di rapine tra amici Pieno di mostri conosciuti. Diretto da John Francis Daly e Jonathan Goldstein (il duo dietro Excellent Comedies) gioco notturno), Onore tra i ladri Stelle Chris Pine, Reggie Jean Page, Sophia Lillis (che ha condiviso È entrata in D&D attraverso un podcast vero e proprio come il ruolo critico) e Michelle Rodriguez, che i fan possono vedere brevemente nel personaggio sul pavimento di uno spettacolo del Comic-Con in una divertente installazione da bar.

Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri La prima nelle sale è prevista per marzo 2023.

