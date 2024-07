Sean “Diddy” Combs è oggetto di un’indagine penale federale in corso a New York

Sean “Diddy” Combs è oggetto di un’indagine penale federale in corso, secondo notizie della NBC, Che citava due fonti a conoscenza dei problemi legali in corso di Combs.

Le stesse fonti hanno confermato che un gran giurì federale nel distretto meridionale di New York sta ascoltando le prove come parte delle indagini. Non sono trapelati dettagli su ciò che viene preso in considerazione.

Un portavoce dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare e gli avvocati di Combs non hanno risposto a una richiesta di commento.

Tempi di consegna Lo hanno confermato anche le indagini.

“Questo è il passo successivo nel processo per il signor Coombs mentre le indagini continuano”, ha detto un funzionario delle forze dell’ordine che ha familiarità con i procedimenti del gran giurì. Tempi di consegna Il funzionario ha inoltre confermato che Sean Combs e il suo avvocato sono stati formalmente informati la scorsa settimana della formazione del gran giurì, come riportato dalla NBC.

La NBC ha definito Combs oggetto di indagine come “una persona che rientra nell’ambito di un’indagine penale, secondo gli esperti legali. Un individuo viene identificato come bersaglio quando i pubblici ministeri probabilmente intendono chiedere un’accusa del grand jury contro quella persona. “

Non vi è alcuna indicazione che qualcosa sia imminente, hanno riferito la NBC, aggiungendo che Combs non ha ricevuto una lettera mirata, hanno detto le due fonti. Il Distretto Sud di New York non è tenuto a inviare una lettera mirata.

La notizia arriva tre mesi dopo che le case di Combs a Los Angeles e Miami erano state perquisite dalle forze dell’ordine.

Combs è sotto tiro da almeno sette mesi. Diverse donne si sono fatte avanti con accuse di violenza sessuale, culminate con la comparsa a maggio di un video, ottenuto dalla CNN, in cui lui picchiava la sua allora fidanzata, Cassandra “Cassie” Ventura, in un hotel di Los Angeles nel 2016.

Combs ha raggiunto un accordo in un caso federale presentato da Ventura lo scorso novembre. I due hanno raggiunto un accordo il giorno successivo alla presentazione della causa.

Combs è stato anche privato del suo onore dalla Howard University e un progetto di reality è stato cancellato da Hulu. Ha anche ceduto la sua partecipazione nella sua precedente società, Revolt.