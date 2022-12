Sean Murphy Trade: Braves atterra catcher da A’s in un affare a tre squadre; William Contreras è a disposizione dei birrai

Il Atlanta Braves Catturatore acquisito Sean Murphy Atletica leggera di Oakland Lunedì l’All-Star ha inviato William Contreras come parte di uno scambio a tre Milwaukee Brewers. In tutto, nove giocatori sono passati di mano, cinque dei quali sono andati a Oakland.

Ecco lo spot completo, Lo ha riferito Jeff Basson di ESPN:

I coraggiosi ottengono: C Sean Murphy

I birrai ottengono: C William Contreras, RHP Joel Byamps, LHP Justin Yeager

A’s get: OF Esteury Ruiz, LHP Kyle Mueller, RHP Freddy Tarnock, C Manny Pina, RHP Royber Salinas

Murphy, 28 anni, si colloca tra i migliori backstop complessivi nel baseball grazie a un bastone superiore alla media e un buon guanto. Dal 2020, ha accumulato una linea di taglio .235/.326/.422 (113 OPS+), con una media di 14 fuoricampo e offrendo un’eccellente difesa. Saggiamente, secondo i dati di Statcast, Murphy si è classificato nell’86esimo percentile delle corse di inquadratura della scorsa stagione. Visto che la scorsa stagione ha stabilito un nuovo record di carriera nel 94° percentile per la massima velocità di uscita, ci si chiede se ci sia qualche vantaggio offensivo aggiuntivo da sbloccare qui.

Indipendentemente dal fatto che Murphy continui o meno a migliorare, non sarà idoneo per il libero arbitrio fino a dopo la stagione 2025, rendendolo più di un noleggio o di un adattamento a breve termine. Si prevede che guadagnerà circa $ 3,5 milioni la prossima stagione nel suo primo anno di idoneità all’arbitrato. Secondo MLB Trade Rumors.

Ovviamente non sorprende che Murphy sia disponibile. L’Atletica è in lacrime da quando il blocco imposto dal proprietario è stato revocato a marzo. A quel tempo hanno scambiato Matt Olsen (Braves), Matt Chapman, Chris Bassitt, Frankie Montas e Sean Manaea. La partenza di Murphy sembrava ancora più certa dopo che l’Atletica ha acquisito Shea Langeliers come parte del già citato commercio di Olson. Dovrebbe scivolare nella formazione titolare.

Murphy è fuori mercato ora e il free agent Christian Vazquez sarà disponibile in seguito Willson Contreras (sì, il fratello di William) andò dai Cardinals con contratto quinquennale.

Salvo un altro scambio, l’attuale regolare Travis d’Arnaud potrebbe passare a un ruolo di riserva dietro Murphy mentre vede il tempo a DH. Ovviamente, un successivo accordo che coinvolga d’Arnaud potrebbe essere una possibile strada da percorrere per Atlanta.

D’altra parte, Contreras, che presto compirà 25 anni, ha tagliato .278/.354/.506 con 20 fuoricampo in 97 partite nella stagione 2022. Contreras, che non è programmato per il libero arbitrio dopo la stagione 2027, ha 120 OPS + in tre stagioni MLB. Fornisce una mazza di livello medio di cui Milwaukee ha un disperato bisogno. Payamps e Yeager, nel frattempo, forniranno ai Brewers maggiore profondità di sollievo.

Dal punto di vista della A, i pezzi migliori sono Ruiz e Mueller. Il primo ha fatto bene nei minori ma era un lanciatore veloce che non ha colpito forte la palla. Mueller, da parte sua, ha grandi cose, ma ha faticato a capitalizzarle, andando poco più di cinque per nove nella sua carriera. (A suo merito, è sceso a 2,7 su nove la scorsa stagione.) Pina, 35 anni, ha un OPS + di 90 e una media di 16 fuoricampo ogni 62 partite giocate nei suoi nove anni di carriera nelle major. Darnock potrebbe essere un sollievo dal tiro duro, anche se gli A potrebbero dargli la possibilità di iniziare. Salinas è un giovane franchise che probabilmente finirà anche lui nel bullpen.