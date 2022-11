Secondo quanto riferito, 150 turisti, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, sono stati tenuti in ostaggio da un gruppo di indigeni nella foresta pluviale amazzonica peruviana.

Iscriviti all’indirizzo email della sera per ricevere la tua guida quotidiana alle ultime novità Iscriviti per e-mail gratuita per indirizzi serali negli Stati Uniti

Un gruppo di 150 turisti, compresi cittadini americani e britannici, sono stati arrestati da un gruppo di indigeni in Perù.

I leader della comunità del Conneco hanno detto ai media locali che il gruppo era stato tenuto in ostaggio dalle 10:00 del 3 novembre come parte di una protesta contro il governo peruviano dopo oltre 40 chiazze di petrolio nell’area. Secondo quanto riferito, tra i detenuti ci sarebbero donne incinte, un bambino di un mese e anziani.

“La nostra richiesta molto precisa è che il governo dichiari lo stato di emergenza a causa delle fuoriuscite di petrolio in corso nelle nostre terre, e poi assegni un comitato guidato dal presidente”, ha detto a National Outlets il leader della comunità Watson Trujillo. TVPerù Noticias.

Il gruppo era su un battello fluviale quando hanno attraversato e si sono fermati. Trujillo ha detto alla rete che rilasceranno presto i detenuti.

Alice Ramirez, una locale che sarebbe stata trattenuta dal gruppo indigeno, ha scritto sui social media che c’erano dei bambini tra gli ostaggi.

Abbiamo passato la notte qui. “L’acqua sta finendo per bere, il sole è troppo forte, ci sono bambini che piangono, il più piccolo ha solo un mese, donne incinte, disabili e anziani”, ha detto la signora Ramirez su Facebook. “Ora non abbiamo elettricità per caricare i nostri telefoni e non abbiamo acqua per pulirci”.

La signora Ramirez ha affermato che i comandanti che li hanno detenuti sono stati gentili e rispettosi e che prima “il governo ha risposto alla loro richiesta, prima il gruppo sarebbe stato rilasciato”.

L’ex primo ministro peruviano Aníbal Torres ha criticato i media locali per aver riferito che il governo non stava aiutando efficacemente gli ostaggi ed è arrivato al punto di affermare che alcuni membri della comunità del Conneco erano responsabili della fuoriuscita di circa 2.500 barili di petrolio, uccisi a almeno tre residenti locali.

Dicono che gli americani tenuti in ostaggio con i bambini non sono stati salvati. Non è vero, sono stati spinti [to a safe location.]disse il signor Torres.

secondo El Pais, più di 6.000 persone stanno utilizzando l’acqua colpita da fuoriuscite di petrolio a Koninico e nelle comunità vicine. I leader avevano precedentemente bloccato l’accesso ai fiumi e si erano recati nella capitale per protestare contro il governo.

Il BBC I rapporti indicano che c’erano pochissimi sudditi britannici nel gruppo di detenzione.

Abbiamo iniziato a rimanere senza cibo e acqua. Stiamo bene ma siamo preoccupati per le donne incinte che abbiamo a bordo, i diabetici, i bambini, gli anziani e altri malati, quindi stiamo iniziando a disperare”, ha detto Charlotte Wiltshire alla rete.

“Siamo un po’ preoccupati dal fatto che la nostra barca si stia avvicinando al villaggio, ma capisco che ci darà un accesso un po’ più facile a possibili rifornimenti in seguito”.