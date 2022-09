Secondo quanto riferito, il re Carlo ha detto che il principe Harry e Meghan Markle non erano i benvenuti a Balmoral

il mio re La newsletter del Daily Beast per tutto ciò che riguarda la famiglia reale e la famiglia reale. Sottoscrizione qui Per riceverlo nella tua casella di posta ogni domenica.

Re Carlo III Disse a suo figlio il principe Harry che Meghan Markle non era “benvenuta” per unirsi al resto della famiglia reale a Balmoral, Il Sole Segnalato. Se fosse vero, il rapporto risolverebbe il mistero del motivo per cui Meghan ha annunciato che sarebbe andata a Balmoral con Harry giovedì, dopo di che è stato improvvisamente rivelato che non sarebbe andata.

Una fonte ha detto Sole: “Charles ha detto a Harry che non era appropriato o appropriato per Meghan essere a Balmoral in un momento così triste. È stato sottolineato che Kate non sarebbe andata e che i numeri dovrebbero essere limitati alla famiglia più vicina. Charles lo ha chiarito molto che Meghan non sarebbe Al posto del saluto”.

Kate Middleton, la moglie di William, è rimasta in Inghilterra per accudire i suoi tre figli piccoli, che quel giorno avevano appena iniziato una nuova scuola.

Harry finalmente fece il viaggio solitudineSebbene Sole Afferma che c’era molto spazio a bordo quando il principe William, il principe Andrea, il principe Edoardo e sua moglie Sophie sbarcarono a nord – e con Harry nella sua base britannica a Frogmore Cottage a Windsor, qualsiasi membro della famiglia reale che vive nelle vicinanze può ottenere una quota con lui Auto per l’aeroporto. il Sole Harry dice di essersi “rifiutato” di prendere posto sull’aereo.

Così com’era, la morte della regina Elisabetta è stata annunciata a Balmoral durante Harry Era ancora in volo su un aereo privato, mentre il resto della famiglia reale dell’epoca era a Balmoral. Alla fine Harry è arrivato a casa dell’ex re scozzese un’ora e mezza dopo l’annuncio e ha lasciato Balmoral venerdì mattina presto su un volo commerciale da Aberdeen – il primo volo della giornata della British Airways – per tornare a Londra.

Un passeggero ha detto a The Sole: “Si era mosso a malapena durante il volo di un’ora ed evidentemente stava pensando alla sua amata nonna. È stato triste vederlo senza gli altri reali a confortarlo. Spero davvero che la morte della regina li aiuterà a guarire i loro scismi”.

Alla fine, si ritiene che solo Carlo e la principessa Anna fossero stati con la regina quando è morta: Carlo ha una casa scozzese nelle vicinanze e Anne si trovava a Balmoral. Anne, Andrew, Edward e Sophie rimasero a Balmoral venerdì, mentre Charles, William e Harry tornarono in Inghilterra.

La richiesta esplicita di Charles di tenere lontana Meghan è in netto contrasto con il ramo d’ulivo da titolo che ha dato alla coppia venerdì pomeriggio, nel suo primo discorso televisivo come re.

“Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”, ha detto Charles nella lettera da Buckingham Palace. Ma William e Harry sono ancora separati e la famiglia continua a non fidarsi di Harry e Meghan alla luce di tutto ciò che hanno detto e affermato in precedenti interviste sul loro trattamento all’interno della famiglia reale. I membri della famiglia reale sono anche preoccupati per le altre bombe che Harry potrebbe sganciare nelle sue imminenti memorie.

Come ha detto un insider della famiglia reale telegrafo: “È molto difficile passare molto tempo con qualcuno che conosci e che sta per pubblicare un libro che racconta tutto di te. Penso che la gente apprezzi il fatto che la regina fosse l’amata nonna di Harry, ma era l’amministratore delegato della fondazione che loro si è espresso negativamente contro”.

Come ha detto una fonte al giornale: “Penso che la reazione generale al comportamento di Harry e Meghan sia stata senza dubbio, ad essere onesti. Anche se si dà un’occhiata alle ultime settimane, la duchessa ha ancora una volta fatto commenti schietti nelle interviste. Sembrano completamente distaccati dalla realtà e vivono in una sorta di bolla di Los Angeles. È davvero incredibile”.

Ora ci sono domande su quali ruoli interpreteranno Harry e Meghan e quanto siano importanti quei ruoli al funerale della regina Elisabetta.

Ieri sera, William e Harry, Sole Sono tornati ai cottage accanto a loro a Windsor, ha detto, ma il giornale ha riferito che “c’era poca, se non nessuna, comunicazione tra loro”.