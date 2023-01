Secondo quanto riferito, Marvel’s Avengers sta annunciando la fine dello sviluppo “all’inizio della prossima settimana”

Si dice che Crystal Dynamics si stia preparando ad annunciare la fine dello sviluppo del gioco di supereroi live-action action-adventure di Marvel’s Avengers, con notizie ufficiali che dovrebbero essere rilasciate “all’inizio della prossima settimana”.

Questo è secondo il fidato leaker di Marvel’s Avengers Miller Ross, citando fonti di Crystal Dynamics in a Storia dell’Expoafferma che lo studio inizialmente intendeva continuare a supportare il gioco nella seconda metà del 2023, ma Eventi recenti Lo sviluppatore principale circostante Brian Wagner – che secondo quanto riferito ha lasciato l’azienda ora che è stato scoperto che aveva pubblicato tweet razzisti, capaci e omofobi – ha accelerato la fine del progetto.

Le fonti di Ross affermano che Wagner non sarà sostituito dopo la sua partenza, lasciando solo un “piccolo team” di sviluppatori ancora al lavoro su Marvel’s Avengers, la maggior parte dei quali sta già condividendo il proprio tempo con altri progetti di Crystal Dynamics, tra cui Tomb Raider di Amazon.

L’ultimo grande aggiornamento per Marvel’s Avengers ha visto l’arrivo del Winter Soldier.

Come parte della “strategia di uscita” pianificata da Marvel’s Avengers in seguito alla notizia ufficiale della loro scomparsa, Crystal Dynamics rilascerà una serie di importanti modifiche ai sistemi, tra cui la rimozione del portale temporale artificiale e una revisione delle microtransazioni cosmetiche. Inoltre, l’aggiornamento finale pianificato dovrebbe affrontare il bilanciamento della navigazione attraverso l’elenco dei supereroi esistente in risposta alle lamentele secondo cui gli eroi più vecchi si sentono più “lenti” rispetto alle aggiunte più recenti.

Secondo quanto riferito, Marvel’s Avengers rimarrà in vendita digitalmente fino ad “almeno settembre”, con sforzi compiuti per “mantenere il gioco giocabile per i proprietari esistenti il ​​più a lungo possibile”.

Secondo quanto riferito, i dipendenti attuali ed ex contattati per il rapporto di Ross hanno descritto il progetto Marvel’s Avengers come “una fonte di potenziale installato da una gestione incompetente dello studio e dalla burocrazia dei Marvel Games”, con contenuti inediti – che ora non vedranno la luce del giorno – inclusa una modalità bonus Roaming basato sui boss noto come modalità Pattuglia, oltre a eroi aggiuntivi Donna forte e Capitan Marvel.

L’ultimo grande aggiornamento per Marvel’s Avengers Arrivato a novembre, aggiungendo Bucky Barnes – AKA the Winter Soldier – alla sua formazione di supereroi. Da allora, la buona volontà della comunità è stata spazzata via a causa di Crystal Dynamics’ La decisione di vendere versioni senza casco di cosmetici per $ 14.