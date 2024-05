Secondo quanto riferito, un nuovo sondaggio di Paper Mario suggerisce che il design di personaggi unici potrebbe generare entrate

Quando Paper Mario: The Origami King fu pubblicato su Switch, cominciò a diffondersi la voce che il team di sviluppo non era più in grado di “modificare” i personaggi della serie. Ora che il titolo per GameCube Paper Mario: The Thousand-Year Door è ufficialmente tornato, sembra che Nintendo stia riconsiderando la sua posizione.

Come evidenziato Nintendosi dice che in alcune aree selezionate sia in corso un sondaggio tra i nuovi giocatori che chiede ai fan di Paper Mario informazioni sul design unico dei personaggi della serie.

Il sondaggio chiede quale “tipo di personaggio” piace di più ai fan e una risposta sembra essere “Mi piacciono i personaggi che assomigliano ad altri personaggi familiari, ma hanno un aspetto o una personalità unici”. Oltre a questo, c’è un’altra domanda che si pongono i fan: quale personaggio preferiscono di più nel capitolo Mille Anni?

La voce GameCube recentemente ripresa presenta tutti i tipi di personaggi unici, ma i giochi più recenti si sono allontanati da questo. Secondo il produttore Kensuke Tanabe, non è stato possibile “modificare i personaggi di Mario o creare personaggi originali che tocchino il mondo di Mario” dai tempi di Paper Mario: Poster Star su 3DS.

