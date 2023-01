Secure 2.0 consente ai pensionati di ritardare gli RMD. Questo non significa che debbano farlo.

dimensione del font





il Codice di blocco 2.0 Dà ai risparmiatori 72 e meno di un anno in più prima che tu debba prelevare denaro dai tuoi conti pensionistici. Ma solo perché puoi differire una distribuzione minima richiesta (RMD) non significa necessariamente che dovresti, dicono i consulenti finanziari.

L’Universal Retirement Act è stato approvato alla fine dello scorso anno, portando l’età di un RMD a 73 nel 2023, da 72. A partire dal 2033, l’età per un RMD salirà a 75 anni.

Le modifiche interessano direttamente coloro che quest’anno compiono 72 anni, che avrebbero dovuto ottenere un RMD entro il 1 aprile 2024. (L’Agenzia delle Entrate ha prima concesso un periodo di grazia fino alla primavera dell’anno successivo; in tutti gli anni successivi, dovrà essere preso RMD entro la fine dell’anno.) Il tuo RMD viene calcolato dividendo il saldo del tuo conto pensionistico al 31 dicembre dell’anno precedente per quello che l’IRS chiama il “fattore di aspettativa di vita”. L’importo risultante viene conteggiato come reddito; Devi ritirarlo dal tuo conto e dovrai pagare le tasse su di esso. Le regole RMD si applicano agli IRA tradizionali e ai piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro come 401 (k) se 403 (b) s.

La maggior parte degli americani non ha il lusso di aspettare, perché ha bisogno di prelievi dai conti pensionistici per vivere. Ma tra chi sa aspettare, rimandare non è sempre la mossa migliore. Se ritardi il tuo RMD e il saldo del tuo conto pensionistico aumenta, dovrai prelevare un importo maggiore l’anno prossimo. (Anche se il saldo del tuo conto rimane stabile, dovrai prelevare di più perché il tuo fattore di aspettativa di vita sarà inferiore.) Il reddito extra può aumentare non solo l’importo che paghi in imposte sul reddito, ma anche I tuoi premi Medicare sottolineare.

“Alcune delle vecchie regole di base, come consentire ai tuoi conti di differimento delle tasse di diminuire il più a lungo possibile, non si applicano sempre”, ha affermato Josh Strange, pianificatore finanziario certificato e presidente di Good Life Financial Advisors di NOVA, Alexandria. , Virginia.

Senza una sfera di cristallo che mostri come sono andati i mercati quest’anno, è impossibile dire se i 72enni trarrebbero vantaggio dal rinvio annuale degli RMD, a parità di tutti gli altri fattori. (I partecipanti al mercato sono stati intervistati da Barron’s (S&P 500 dovrebbe chiudere l’anno in rialzo rispetto al suo livello attuale). Ma cosa succede se tutti gli altri fattori non sono uguali? Diciamo che compi 72 anni, prevedi di andare in pensione quest’anno e di rientrare in una fascia fiscale inferiore l’anno prossimo. In tal caso, probabilmente ha senso rimandare il tuo RMD al 2024. Il rovescio della medaglia, se prevedi di vendere la tua residenza principale l’anno prossimo e realizzare più di $ 250.000 in plusvalenze (o $ 500.000 se sei sposato depositando congiuntamente), potresti voler iniziare il tuo RMD quest’anno per evitare di aggiungere eventualmente un RMD Più grande per il reddito del prossimo anno insieme alle tue plusvalenze. Questo può aumentare i tuoi premi Medicare per te in futuro.

Invece di aspettare fino a quando non sarai all’apice degli RMD per fare la tua pianificazione fiscale, avrai maggiori possibilità di gestire le conseguenze fiscali se inizi con anni di anticipo. “Prima è, meglio è”, ha affermato Chris Yamano, partner di Crewe Advisors a Scottsdale, in Arizona. Un passaggio comune è effettuare una conversione Roth dopo il pensionamento ma prima di raggiungere l’età RMD. Probabilmente sarai in una fascia fiscale inferiore durante quel periodo, quindi convertire il tuo IRA tradizionale in un Roth IRA – tutto in una volta o scaglionato in pochi anni – significa che dovrai meno tasse sull’importo trasferito rispetto a se l’hai fatto quando eri in una fascia più alta.

Potrebbe anche esserci un vantaggio nel prelevare dai tuoi conti pensionistici prima che tu abbia intenzione di farlo. Ad esempio, se l’accettazione anticipata dei prelievi ti consentisse di ritardare la richiesta di previdenza sociale fino all’età di 70 anni per ricevere tutti i tuoi benefici, potrebbe valere la pena considerare. Lawrence Kotlikoff, professore di economia alla Boston University che vende software di ottimizzazione della sicurezza sociale, Lo script è stato eseguito Per una presunta coppia ad alto reddito nei loro primi anni ’60 che aveva intenzione di andare in pensione e richiedere la previdenza sociale all’età di 64 anni. La coppia viveva a New York e aveva intenzione di aspettare fino a 75 anni per prendere un RMD. Usando il suo software MaxiFi, ha scoperto che aspettare fino all’età di 75 anni sarebbe meno efficiente dal punto di vista fiscale per questa coppia rispetto all’avvio regolare dei prelievi all’età di 64 anni, dal momento che la loro riduzione delle tasse statali di New York e dei premi dell’assicurazione sanitaria supererebbe l’aumento delle tasse federali che devono da loro precedenti ritiri.

“Questa è un’aritmetica molto complessa”, ha detto Kotlikov. “È davvero molto specifico per l’individuo.”

Scrivi a Elizabeth O’Brien a elizabeth.obrien@barrons.com