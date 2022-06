seduto carino? Le azioni Revlon salgono dopo la dichiarazione di fallimento

condivisioniQuasi il 35% mercoledì pomeriggio nel trading mosso. Il titolo è ora aumentato di oltre il 300% solo nelle ultime tre sessioni, da circa $ 2 a circa $ 8, dopo essere sceso del 13% il giorno in cui la società ha annunciato il suo piano di riallineamento del Capitolo 11. (Parlare di mettere il rossetto su un maiale… )

Quando una società dichiara fallimento, la maggior parte degli investitori Di solito non ottieni niente della conseguente riorganizzazione. Gli obbligazionisti e gli altri creditori spesso vengono primaPer riavere parte dei loro soldi, ma gli azionisti di solito hanno il loro investimento cancellato Una volta emesse nuove azioni dopo il fallimento.

Un utente di Reddit di nome pikatruuu (qualcosa che ricorda un personaggio Pokemon giallo) ha notato il confronto con Hertz, dicendo che le azioni del gigante dell’autonoleggio sono aumentate di otto volte durante il processo di fallimento.

“Revlon è attualmente l’11° stock short più venduto… è un marchio molto speciale. C’è la possibilità che possa diventare un meme azionario?” pikatruuu ha scritto. Poi di nuovo, Picatro ha anche notato che quello che è successo con Hertz è stato “un evento raro, ovviamente”.

Ciò non ha impedito ad alcuni utenti molto entusiasti di pompare le prospettive del titolo.

Wonderwoman009 ha chiesto: “Revlon è il Gamestop per il 2022?”

“Non ne ho idea. Ma la festa sta accadendo ora”, ha risposto Piecartrow, aggiungendo: “Se è così [subreddit] Puoi saltare sul treno, non capisco perché non superi i 10 dollari. “

Altri erano più ottimisti, esprimendo il loro amore per il titolo attraverso post in TUTTO MAIUSCOLO.

“REVLON TO THE MOON è in trend a $ 12”, ha detto un utente chiamato One-Relationship-143.

Ma sembra esserci almeno una voce di ragione che discute di Revlon su Reddit.

Electronic-Ad6420 ha scritto: “Se hai soldi li brucerai per qualcosa, allora sì, dovresti comprarne un po’”.