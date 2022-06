Selena Gomez rivela le sue gambe nella seconda stagione della premiere di “Only Murders In The Building”.

Selena Gomez ha rubato la scena nella seconda stagione della premiere di Only Murders In The Building.

L’attrice, 29 anni, ha indossato un abito lungo extra lungo con uno splendido abito della collezione Michael Kors con uno spacco alto fino alla coscia mentre partecipava alla premiere di Los Angeles lunedì.

Selena ha girato tutta la testa mentre lavorava sul tappeto rosso con un vestito sexy e scintillante che aderiva al suo corpo e mostrava un’ampia quantità di pelle.

Gli omicidi dell’edificio sono incentrati solo su tre estranei che amano il vero crimine e si ritrovano coinvolti in un crimine dopo che è avvenuta la morte nel loro condominio.

Fai lavoro con le gambe! Selena Gomez ha osato esporre un po’ di pelle mentre partecipava alla premiere della seconda stagione di Only Murders In The Building a Los Angeles lunedì.

Mentre la prima stagione è stata ben accolta, la seconda promette di essere ancora più grande con diverse star affermate che si uniscono al cast tra cui Amy Schumer e Cara Delevingne.

Ma tutti gli occhi erano puntati su Selena quando ha preso d’assalto il tappeto rosso nel suo vestito scintillante.

era l’attrice Perfettamente levigata con i suoi ciuffi di capelli castani, li ha indossati di nuovo in una lucente, metà su e metà giù.

Sembrava mozzafiato con sfumature fumose di ombretto sulle palpebre, mascara che le rinfrescava le ciglia e una pallina lucida di lucidalabbra che le adornava il broncio.

Sembrava mozzafiato con sfumature fumose di ombretto sulle palpebre, mascara che le rinfrescava le ciglia e una pallina lucida di lucidalabbra che le adornava il broncio.

Tre società! È stata raggiunta sul tappeto rosso dal famoso duo Steve Martin e Martin Short

Tutto quel luccichio! Non mancava Selena nel suo vestito scintillante

La star di Spring Breakers ha aggiunto un tocco radioso con un tocco di blush scintillante.

È stata raggiunta sul tappeto rosso dal famoso duo di Steve Martin e Martin Short.

I pantaloncini sembravano eleganti in un morbido abito grigio mentre Steve si dondolava con una giacca a quadri e pantaloni chic.

Il trio ha mostrato la loro chimica naturale mentre camminavano sul tappeto rosso.

MOZZAFIATO: L’attrice sembrava mozzafiato sul tappeto rosso

Prendi questa strada! Gomez ha sfilato sul tappeto rosso con le sue scarpe skinny argentate

Gli si addice! Sembrava elegante in pantaloncini corti con un morbido abito grigio mentre Steve si dondolava con una giacca a quadri e pantaloni eleganti

Fotobomba! Selena tira fuori la lingua e le orecchie da coniglio lampeggiano dietro le sue compagne stelle. Short sembrava completamente sospettoso delle sue azioni quando sorrise alla telecamera

Selena tira fuori la lingua e le orecchie da coniglio lampeggiano dietro le sue compagne stelle. Short sembrava completamente sospettoso delle sue azioni quando sorrise alla telecamera.

Anche Amy Schumer ha abbagliato in un abito corto giallo canarino che mostrava le sue gambe.

Si è tenuta molto a suo agio sul tappeto rosso con gli allenatori. Portava anche una borsa colorata.

Solo Murders in the Building sarà presentato in anteprima a Hulu martedì 28 giugno con una sfilza di volti nuovi e familiari che si uniranno allo spettacolo.

Shirley MacLaine, Zoe Colletti e Michael Rappaport appariranno nella serie, ma forse la più grande aggiunta è l’ex allume Saturday Night Live Tina Fey, che interpreta un podcaster che distrugge i personaggi di Martin, Gomez e Short.

Torna per saperne di più! Gli omicidi dell’edificio sono incentrati solo su tre veri sconosciuti amanti del crimine che si ritrovano coinvolti in un crimine dopo che è avvenuta la morte nel loro condominio.

I raggi del sole! Amy Schumer, che è apparsa nella seconda stagione, è rimasta sbalordita in un abito corto giallo con scarpe da ginnastica

Appuntamento la sera! Suo marito, Chris Fisher, si è unito all’attrice di Train Wreck

Durante una recente intervista a avvolgereSelena, Martin e Steve hanno rivelato di non aver ricevuto le sceneggiature per troppo tempo, il che ha mantenuto l’identità dell’assassino della seconda stagione un mistero anche per loro.

“Sono rimasto piacevolmente scioccato”, ha detto Gomez al giornale.

Il trio ha anche parlato di bilanciare gli elementi comici dello spettacolo rimanendo fedele alla narrativa del crimine generale.

“È sempre difficile bilanciare perché sei in una storia criminale seria e poi ti chiedi in quanta commedia puoi entrare”, ha detto Martin, 76 anni. “E si spera che i nostri editori e registi ti indirizzeranno al giusto grado di performance”.

Il gruppo ha anche parlato di alcuni fatti divertenti dietro le quinte nell’intervista, incluso il fatto che, nonostante l’ossessione del suo personaggio per le immersioni, al 72enne Short non importa affatto.

“Non mi interessano i cali, personalmente”, ha detto. La star dei Tre Amigos ha anche detto che di solito usano “farina d’avena o qualcosa di falso” durante le riprese.

Signora con le gambe lunghe! Greer Grammer ha messo il suo fisico davanti e al centro in un vestitino nero sexy

Un uomo di stile! Ryan Broussard sembrava elegante con una giacca grigio chiaro, pantaloni blu scuro e Nike Air Force 1