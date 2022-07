Sembra che Camelot abbia aggiornato il suo sito Web ufficiale con un’opera d’arte del sole dorato

La classica serie di giochi di ruolo fantasy di Camelot sole dorato Al giorno d’oggi non riceve molta attenzione, ma è ancora una parte importante della storia degli sviluppatori giapponesi. Con questo in mente, il Sito ufficiale dell’azienda Apparentemente è stato aggiornato di recente con alcuni rendering di alta qualità.

La notizia è stata condivisa da numerosi fan irriducibili di Golden Sun su piattaforme di social media come Twitter. Come accennato di seguito, è fantastico vedere serie e personaggi come Isaac e vari oggetti djinn che ottengono un po’ di amore:

Camelot ha aggiornato il proprio sito Web e ora include Isaac!

Felice di vederli rappresentare il ragazzo, salta anche in giro! Non è fantastico! Chissà cosa dice…https://t.co/i0XfTQdkcA pic.twitter.com/ADF7huM3PM – Seguaci di Isaac alleati ☀️ #GoldenSun20 (@IsaacAdepts) 18 luglio 2022

Camelot Software Planning ha aggiornato oggi il suo sito Web per offrire offerte Golden Sun di alta qualità. Alcuni fan erano molto fiduciosi che Golden Sun sarebbe tornato dopo tutto. Non so perché questo è sorprendente, però. Stavo cercando di dirtelo per tutto il tempo. pic.twitter.com/0mTjFG2zXU – Animazione sprite del sole dorato (GS_Sprites) 18 luglio 2022

Cosa significa allora tutto questo? Anche se vorremmo poter dire che è un segno di cose a venire, lo è probabile Solo Camelot rispetta l’amata serie di giochi di ruolo.

La serie Golden Sun è nata come Game Boy Advance nel 2001. Un sequel è seguito nel 2002 (Golden Sun: L’era perduta) e alla fine ha ricevuto un lotto per Nintendo DS, Golden Sun: Dark Dawn. Da allora, Isaac è apparso anche come assistente trofeo in Gioco Super Smash Bros Ultimo.

Ti piacerebbe vedere questa serie tornare un giorno? Hai giocato all’ultima versione di Camelot Mario Golf: Super Corsa Fino ad ora? Lascia un commento qui sotto.