Sembra che i creatori di Danganronpa siano in debito a causa del nuovo gioco Switch

Durante il recente live show di Nintendo, è stato rivelato l’incredibilmente promettente The Hundred Line -Last Defense Academy – dello sviluppatore Too Kyoo Games e dell’editore Aniplex.

Nato dalla collaborazione tra Danganronpa Lo scrittore della serie Kazutaka Kodaka e Fuga zero Il creatore del gioco Kotaro Uchikoshi, il gioco dovrebbe essere rilasciato nel 2025, ma secondo un’intervista con… Famitsu (Grazie, Robot), sembra che il progetto abbia avuto qualche difficoltà a progredire, finendo per indebitare Too Kyoo Games.

Lo sviluppo del progetto sembra essere iniziato poco dopo la fondazione di Too Kyoo Games nel 2017, ma dopo che l’accordo di pubblicazione è fallito, sono state apportate drastiche modifiche al gioco. Ciò che inizialmente era iniziato come un progetto su “scala indipendente” ora richiede investimenti significativamente maggiori.

Questo è il primo gioco IP interno di Tookyo Games. Abbiamo investito tutti i nostri soldi e le nostre risorse umane in questo gioco, ed è in qualche modo un gioco indie epico. Avrò anche un doppiaggio inglese pronto per il rilascio. È necessario il tuo supporto! Diffondiamo questo gioco nel mondo!… https://t.co/YJYTxoJYvn— Kazutaka Kodaka/小高和剛 (@kazkodaka) 19 giugno 2024

Pertanto, prima di approdare ad Aniplex, Too Kyoo Games aveva contratto un prestito per aiutare a sviluppare il gioco e, poiché i membri di Too Kyoo non erano in grado di raccogliere il capitale richiesto attraverso la vendita di azioni, lo studio era immerso nei debiti. Per fortuna Aniplex è stata disposta a lavorare con il team a prescindere, anche se Too Kyoo Games è ancora in debito fino ad oggi.

È un bene allora che sia così bello. Unendo elementi di gioco di ruolo strategico con le classiche interazioni delle visual novel della serie Danganronpa, non vediamo l’ora di saperne di più man mano che ci avviciniamo alla sua uscita nel 2025.

Ricordiamo l’ipotesi:

“Vi presentiamo un nuovo gioco dai creatori di… Danganronpa serie! Takumi Sumino ha vissuto una vita normale finché non è stato costretto a trasferirsi all’Accademia dell’Ultima Difesa. La sua missione: proteggere la scuola da misteriosi nemici conosciuti come School Invaders per 100 giorni. Nei panni di Takumi, approfondisce la misteriosa verità della scuola insieme a 15 dei suoi compagni di classe, ognuno dei quali cerca di riprendersi la propria vita quotidiana perduta. Esplora la scuola, preparati per le battaglie con i tuoi amici, quindi scontrati con le creature invasori in battaglie strategiche di gioco di ruolo.