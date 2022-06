Sembra che Jennifer Lopez usi pronomi neutri rispetto al genere per presentare suo figlio

un Il video che circola su TikTok inizia a generare interesse Jennifer LopezPer scoprire ai fan perché ha scelto di presentare sua figlia, Amy Muniz, usando pronomi neutri rispetto al genere piuttosto che nel modo tradizionale.

Introduzione insolita

La polemica è sorta giovedì scorso, quando la cantante ha eseguito alcune delle sue canzoni al Dodger Stadium per intrattenere il sesto Blue Diamond Gala annuale dei Los Angeles Dodgers.

Ad un certo punto durante il suo concerto, la cantante 52enne ha invitato sua figlia di 14 anni Amy Maribel condividere il palco con lei. Tuttavia, per presentarlo ai suoi fan, ha usato i pronomi “loro” e “loro” in numerose occasioni.

“(L’ultima volta) ci siamo esibiti insieme è stato in uno stadio grande come questo e chiedo sempre loro di cantare con me, ma non vogliono. Quindi questa è un’occasione molto speciale, perché sono occupati, riservati e costosi . Mi costano quando escono, ma valgono ogni centesimo. Perché sono il mio duo preferito di tutti i tempi. Quindi, se posso permettermi, ho detto: “Il cantante del Bronx.

Così anche figlia di un cantante di salsa Marco Antonio, Si è unito allo spettacolo e ha deliziato il pubblico cantando la canzone di Christina Perry “A Thousand Years”.

Reazione dell’utente singolo

Dopo aver notato l’insolito evento, un utente dei social ha elogiato l’iniziativa del cantante, che per lui rappresenta un atto di solidarietà a sostegno della ragazza per via della sua preferenza sessuale diversa dalla maggioranza della sua generazione.

È così che si presenta Amy. Questo era Ji Lou che condivideva quell’informazione. È bello vederla sostenere sua figlia”, ha detto.

Finora, nessuno della squadra di Jennifer Lopez ha fatto alcun tipo di commento per avallare o rifiutare la spiegazione del fan.