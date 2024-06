Sembra che la Marvel vs. Capcom Fighting Collection stia rimuovendo uno dei personaggi ospiti più sciocchi di sempre

Anche se probabilmente non avresti potuto interpretarlo fin dall’inizio























Il recente annuncio della Marvel vs. Capcom Fighting Collection ha entusiasmato i fan di tutto il mondo all'idea di avere finalmente un facile accesso a questi classici arcade, anche se tutto non sarà lo stesso sui cabinati.











Oltre ad aggiungere alcune nuove interessanti funzionalità per aggiornare la collezione, sembra che Capcom stia per realizzare il combattente più stupido che abbiano mai realizzato.



















Questa sarebbe ovviamente la famigerata ma ancora in gran parte misteriosa inclusione di Norimaro in Marvel Super Heroes vs. Combattente di strada.





Norimaru era un personaggio ospite speciale creato dal comico giapponese Noritake Kinashi come uno stereotipo di piuttosto codardo/nerd del liceo che chiede ad altri combattenti i loro autografi e vuole fotografarli.





Sebbene abbia iniziato principalmente per scherzo, è un ex artista, scrittore e traduttore di Capcom Katsuya Ikitomo È stato rivelato che il produttore Yoshiki Okamoto ha detto di aver promesso a Kenashi di includere Norimaru nella prossima uscita di Street Fighter.





Secondo quanto riferito, Okamoto stesso non era un fan del personaggio “incredibilmente poco cool”, ma il leggendario artista Akiman lo adorava e così divenne una realtà in Marvel Super Heroes vs. Marvel. Combattente di strada.







Torna all'argomento: Alla fine, il personaggio più influente in MSHvSF è stato Norimaru, un personaggio creato da Noritake 'Noritaro' Kinashi nello show televisivo Tunnels no Namade Daradara Ikasete, e Okamoto-san pensava che fosse incredibilmente poco cool, ma…





Non sorprende che anche la Marvel stessa non fosse affatto contraria a Norimaru, quindi è stato reso un personaggio esclusivo giapponese come compromesso.





Per quanto riguarda il nuovo gruppo MvC, sembra sicuramente che l'ospite comico sia stato completamente rimosso.







"La Marvel era fortemente contraria; naturalmente, non volevano che qualche personaggio casuale e non così potente potesse competere con i loro eroi. Li ho supplicati duramente e ho cercato di calmarli: 'Lo useremo solo in Giappone!' – e quindi manca dalle versioni estere."





Mentre altri combattenti nascosti come Cyber ​​Akuma possono ora essere sbloccati attraverso le impostazioni nelle modifiche apportate agli asset arcade, non si fa menzione della rimozione di Norimaro, anche se non c’è alcun riferimento a lui sul sito giapponese del compilatore .





Non c'è alcuna voce per lui nella pagina del personaggio di Marvel vs. SF (come nel caso attuale di Cyber ​​Akuma), e uno screenshot della schermata di selezione del combattente mostra che il solito posto di Norimaro in basso è stato sostituito dal logo del gioco come nelle altre versioni. Dal gioco.















L’assenza di Norimaru si ridurrà probabilmente a problemi di licenza con Capcom che probabilmente non vorrà aver bisogno di rilegare Nippon TV e Arrival nell’ovile sopra Marvel/Disney.





O forse ai poteri forti ancora non piace e vogliono evitare di fare ulteriori sforzi solo per riaverlo indietro.





Norimaru inoltre non giocava come un normale combattente, poiché la maggior parte del suo danno non derivava da grandi attacchi e combo ma piuttosto dal lancio comico di oggetti casuali contro l’avversario dalla sua borsa e dal tentativo di spingerli/calciarli via.





Sembra che questo stile di combattimento involontario abbia probabilmente contribuito a ispirare il gameplay e le meccaniche di Phoenix Wright anni dopo in Ultimate Marvel vs. Capcom 3.





Sebbene tecnicamente sia rimasto un personaggio esclusivo del Giappone, il lavoro di localizzazione e traduzione di Norimaru sembra essere stato essenzialmente svolto ed è ancora presente nel codice ma inutilizzato.





Altre versioni inglesi di Marvel vs. Street Fighter possono essere adattate per utilizzare Norimaro poiché è stato dimostrato che ha tradotto completamente anche le citazioni di vittoria e i finali del personaggio (sebbene appaia come Capitan America).















Una nuova raccolta Marvel vs. Capcom sarebbe stato un modo divertente per rendere Norimaro ufficialmente giocabile e finalmente utilizzare ufficialmente questo lavoro, il che probabilmente confonderebbe gran parte della base di giocatori al di fuori del Giappone, anche se sembra che ciò non accadrà.





Non sarà nemmeno l'unica rimozione/modifica del contenuto presente nell'assembly.







Un confronto tra i trucchi di motion capture realizzati da Noritake Kinashi al quartier generale di Capcom e gli sprite Marvel Super Heroes VS Street Fighter Norimaro basati su di essi.





Il primo titolo Marvel vs. Capcom era elencato come avente alcune fasi modificate, che probabilmente includerebbero lo stabilimento balneare della Honda per far risaltare il sole nascente dallo sfondo, nonché il modello segnaposto nel calendario e l’uomo che fa la doccia, anche se quello Non è successo. Non è stato ancora completamente confermato.





Questa nuova MvC Fighting Collection non verrà rilasciata affatto su Xbox e non avrà una versione originale per PlayStation 5, e di recente abbiamo dato un’occhiata anche al motivo per cui è così.





L’uscita di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è prevista per il 2024 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.