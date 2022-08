Sembra che l’aggiornamento di Pixel August sia in ritardo

Nella maggior parte dei casi, Google rilascia l’ultima patch di sicurezza Android per i telefoni Pixel il primo lunedì di ogni mese. Non è successo stamattina e sembra che l’aggiornamento di August Pixel sia stato ritardato.

secondo il “Bollettino di aggiornamento dei pixel – agosto 2022Pubblicato questa mattina in tempi normali, Google rilascerà l’aggiornamento Pixel con Android 12 e il livello di patch di sicurezza di agosto. Non pensiamo che il telefono Pixel di questo mese riceverà Android 13, il che è molto probabile Legato per il lancio di settembre.

Per i dispositivi Google, i livelli di patch di sicurezza 2022-08-05 o successivi risolvono tutti i problemi in questo bollettino e tutti i problemi nel bollettino sulla sicurezza Android di agosto 2022.

Google elenca 40 CVE tramite “componenti kernel e pixel” che sono stati affrontati dal livello di patch 20-08-2022. Le vulnerabilità vanno da moderate a critiche e coprono componenti come kernel, modem e fotocamera.

Tuttavia, questo aggiornamento è stato ovviamente ritardato perché le immagini OTA non sono arrivate alle 10:00 PT. Ulteriori prove del ritardo provengono da Verizon, che ha rilasciato dettagli su un aggiornamento inaspettato per Pixel 6 E il 6 Pro.

Il vettore statunitense ha affermato che un nuovo aggiornamento con il livello di patch di sicurezza di luglio 2022 è stato rilasciato oggi. Il numero di versione SQ3A.220705.003.A3 è molto simile al numero di versione del mese scorso per Verizon, che era “A1”. Google deve ancora rilasciare immagini di fabbrica o immagini OTA per l’installazione manuale, mentre il corriere non ha elencato gli aggiornamenti per nessun altro Pixel.

Uno scenario possibile per questo ritardo potrebbe essere Google che scopre un problema dell’ultimo minuto che richiede il ritiro della patch di sicurezza di agosto. Tuttavia, qualcosa di importante richiedeva ancora un aggiornamento, quindi a luglio è apparso un gap temporaneo.

Nel frattempo, Google ha già rilasciato un file Globale / Sbloccato e AT&T / Verizon (Nella patch di sicurezza di giugno) Pixel 6a viene costruito questo pomeriggio, mentre Android 13 Beta Ora supporta il nuovo ranger medio.

