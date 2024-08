Le semifinali e le finali del giorno 3 iniziano alle 12:15 EST. Seguici qui per aggiornamenti in tempo reale e risultati delle partite.

Sarah Hildebrandt gareggerà per la medaglia d’oro nella categoria 50 kg contro un nuovo concorrente dopo che l’indiano Vinesh Phogat non è riuscito a raggiungere il peso richiesto. Hildebrandt affronterà la cubana Yusnelis Guzman, un’avversaria che ha sconfitto ai Campionati Panamericani del 2023.

Dom Parish (53 kg) ha perso contro il giapponese Akarai Fujinami nel round di apertura, ma è ancora in lizza per la medaglia di bronzo se Fujinami raggiunge la finale.

Semifinali

GR 67 kg: Parviz Nasibov (Ucraina) su Hasrat Jafarov (Azerbaigian) 3-3

Primo periodo: Gafarov guadagna un punto negativo e guadagna un calcio di punizione. Nasipov ha guadagnato due punti esposizione invertendo la sua posizione su un sollevamento Javarov. L’Azerbaigian ha presentato ricorso. Sfida vinta. Gli arbitri hanno dichiarato 2-2 nello scambio con entrambi i lottatori che hanno ricevuto punti per lo scramble. Javarov conduce 3-2.

Secondo periodo: Nasipov guida da un punto negativo e ha la possibilità di avanzare. Gafarov ha interrotto i suoi tentativi di turnover, ma Nasipov era ancora sotto 3-3. Nasipov ha resistito vincendo 3-3 e conquistando un posto nella finale per la medaglia d’oro.

GR 67 kg: Saeed Esmaili (Iran) su Slavik Galstyan (Armenia) 10-4

Primo periodo: Ismaili spara il primo tiro con un calcio largo a 1 minuto e 45 secondi dalla fine della partita. Ismaili ha segnato quattro punti dopo aver bloccato il suo corpo, ma Galstyan è riuscito a bloccargli la testa con un controcalcio per segnare due punti e assicurarsi la vittoria. Ha sfidato l’Iran dicendogli che il movimento era uscito dal campo. Sfida vinta. Lo sciopero viene annullato e Ismaili conduce 7-0. Galstyan ha segnato una tripla alla testa a 30 secondi dalla fine, ma Esmaili ha ribaltato la situazione e si è portato in vantaggio per 9-4 all’intervallo.

Secondo periodo: Ismaili segna un gol dopo 1 minuto e 52 secondi per il 10-4. Successivamente non ha segnato alcun gol. Ismaili ha vinto 10-4 e parteciperà alla finale per la medaglia d’oro.

GR 87 kg: Alireza Mohammadibani (Iran) su Zhan Belenyuk (Ucraina) 3-3

Primo periodo: Belenjuk segna un punto negativo ed esce dal campo per il 3-0 a 1:13 dalla fine della partita.

Il secondo periodo: Mohameddiyani ha segnato il suo primo punto in campo, poi ha segnato due punti con un tiro potente, portando la sua squadra in vantaggio per 3-3. Belenwick ha quasi segnato un gol alto ma l’arbitro ha ritenuto che fosse un fallo alla gamba, quindi non sono stati segnati punti.

GR 87 kg: Semen Novikov (Bulgaria) su David Losonzi (Ungheria) 3-1

1° periodo: Losonzi ha segnato il primo gol senza reti a 1:30 dalla fine, è arrivato a metà strada verso la scala mobile, ma non è riuscito a garantire il turnover.

2° periodo: Novikov ha segnato su un down senza reti a 2:10 dalla fine della partita, ha provato a lanciare la palla ma non è riuscito a ottenere un turnover. Novikov conduce 1-1 secondo i criteri. Viene chiamato un terzo negativo e Lusonzi ha avuto una seconda possibilità ma non è riuscito a ottenere una svolta. Novikov è ancora in vantaggio per 1-1. Novikov ha aggiunto un altro punto uscendo dal campo a 17 secondi dalla fine. Sfida dall’Ungheria. Persa la sfida. Novikov ha vinto 3-1

53 kg: Lucia Yepez (Ecuador) batte Annika Wendel (Germania), 10-0

Primo periodo: Yepez ha segnato il primo gol su un dropkick per il 2-0 a 2:27 dalla fine della partita. Yepez ha segnato ancora una volta il secondo gol per un vantaggio di 4-0 a 1:20 minuti dalla fine della partita. Wendel ha ammonito, aumentando il vantaggio di Yepez per 5-0 nell’intervallo.

Secondo periodo: Yepez colpisce Wendell con un tiro largo e segna un altro punto per il 6-0. Wendel sbaglia il tiro, Yepez risponde con un atterramento e trasforma la palla nel punto tattico del 10-0 e si aggiudica il posto nella finale medaglia d’oro.

Campionato Mondiale Alimentare 53kg: Akari Fujinami (Giappone) Tek Qianyu Pang (Cina) 10-0

Primo periodo: Fujinami segna al limite dell’area di rigore a metà periodo per il 2-0. Fujinami poi lo ha abbattuto con un armbar per un vantaggio di 4-0 a un minuto dalla fine. Poi Fujinami ha effettuato un rasoterra a 30 secondi dalla fine, poi è subentrata la confusione e alla fine si è portato in vantaggio per 6-0 all’intervallo.

Secondo periodo: Fujinami segna con un altro rasoterra e inizia il periodo con un vantaggio di 8-0. Fujinami ha concluso la partita con 1 minuto e 20 secondi rimanenti con un punto di vantaggio. Fujinami vinse 10-0, spingendo Dom Parrish in lizza per la medaglia di bronzo.

Partite per medaglie

GR 77 kg Bronzo – Malkas Amoyan (Armenia) su Aram Vardanyan (Uzbekistan) 6-5

Il primo periodo: Amoyan continua a lavorare dopo essersi portato in vantaggio per 2-0, poi segna quattro punti da fuori campo con un tiro potente per il 6-0.

Secondo periodo: Vardanyan ottiene un netto takedown, ma gli arbitri fischiano fallo sulla gamba. Non è stato calcolato alcun calo. La negatività è stata calcolata sugli Omayyadi. Vardanyan ha segnato un punto negativo ma era ancora sotto 8-3 quando i due giocatori si sono scambiati i contrasti. L’Uzbekistan ha presentato ricorso contro la decisione. Sfida vinta. Vardanyan ha segnato quattro gol nello scambio, ma Amoyan era avanti 6-5. Diversi tentativi rabbiosi di Vardanyan negli ultimi secondi non hanno portato ad alcun punto. Amoyan ha resistito vincendo 6-5 e conquistando la medaglia di bronzo.

GR 77kg Bronzo: Akzul Mahmudov (Kirghizistan) su Sanan Suleymanov (Azerbaigian) 6-5

Primo periodo: Suleymanov ottiene un punto negativo ma sceglie di restare neutrale.

Secondo periodo: Makhmudov guadagna un punto negativo ed esegue un calcio di Bar-Terre. Makhmudov ha preso un montante sinistro e ha segnato quattro punti per un vantaggio di 5-1 a metà periodo. Suleimanov ha portato Makhmudov fuori dal ring, ricevendo un avvertimento e un conteggio di due. Suleimanov ha segnato un punto sul ferro ma era indietro di 5-5 secondo i criteri. Makhmudov ha vinto la medaglia di bronzo 5-5.

Sfida dall’Azerbaigian. Persa la sfida. Il risultato è sempre lo stesso. Makhmudov ha vinto 6-5.

GR 77 kg oro – Nao Kosaka (Giappone) su Demio Zadrayev (Kazakistan) 5-2

Primo periodo: Zadrayev ha segnato il primo gol su calcio di rigore. La decisione dell’arbitro di utilizzare un avversario contro Kosaka ha aggiunto un altro punto a Zadraev, ma non ha segnato su calcio di rigore. Zadrayev ha mantenuto il vantaggio per 2-0.

Secondo periodo: Kosaka segna un takedown per il 2-2 dopo 2 minuti e 34 secondi. I giudici raccolgono e assegnano quattro punti per il gol, dando a Kusaka un vantaggio per 4-2. Punto negativo contro Zadrayev, che allunga il vantaggio di Kusaka sul 5-2. Il Bar Ter non ha segnato punti. Kosaka resiste e vince la medaglia d’oro con una vittoria per 5-2.

GR 97 kg Bronzo – Gabriel Rosselló (Cuba). Predefinito Rustam Asakalov (Uzbekistan)

Primo periodo: Rosselló ottiene due punti. Asakalov, 40 anni, non può proseguire a causa di un infortunio alla spalla.

GR 97 kg Bronzo – Uzor Gozuubikov (Kirghizistan) su Mohamed Gabr (Egitto), 2-1

Primo periodo: Ghaber segna un punto negativo, ma non segna da terra.

Secondo periodo: Gozuubikov ha segnato un punto negativo portandosi sull’1-1, ma non ha segnato nonostante la strana situazione in cui Jabeur ha cercato di strisciare all’indietro fuori dal ring. Gozoubikov ha vinto la medaglia di bronzo 1-1, ma una sfida dell’Egitto ha fermato il risultato. Persa la sfida. Punteggio finale: 2-1.

GR 97 kg oro – Artur Aleksanyan (Armenia) – Mohammad Hadi Sarafi (Iran)

Il primo periodo:

Medaglia di bronzo al Campionato mondiale dei pesi medi 50 kg – Oksana Levash (Ucraina) contro Yui Susaki (Giappone)

WFS 50kg Bronzo – Otjonjargal Dolgorjav (Mongolia) – Zhiqi Feng (Cina)

Medaglia d’oro nei 50 kg ai Campionati mondiali di rugby – Yusnelis Guzman (Cuba) contro Sarah Hildebrandt (USA)