Senatore del Texas: il capo della polizia scolastica non conosce le chiamate ai servizi di emergenza

Yuvalde, Texas (AB) – Comandante sulla scena di una sparatoria in una scuola elementare a Wolde, in Texas Un senatore del Texas ha detto giovedì che non ci sono state segnalazioni di chiamate in preda al panico da parte di studenti intrappolati all’interno dell’edificio dopo il massacro.

Richieste di aiuto da parte di quelli della Rob Elementary School Sen. Ha detto Roland Gutierrez l Il 24 maggio la scuola non è andata dal capo della polizia distrettuale Pete Aradonto . Il senatore democratico ha affermato che, nonostante le chiamate alla polizia cittadina, ad Arodonto non è stato notificato il “fallimento sistemico”.

“Vorrei in particolare sapere chi sta ricevendo le chiamate ai servizi di emergenza sanitaria”, ha detto Guterres durante una conferenza stampa, aggiungendo che nessun individuo o azienda è stato pienamente responsabile delle uccisioni.

Ha detto, tuttavia, che il governatore Greg Abbott dovrebbe assumersi la responsabilità della mancata risposta della polizia.

“Ci sono stati errori a tutti i livelli, compreso quello legislativo. C’è molto senso di colpa su Greg Abbott in tutto questo “, ha detto Guterres.

L’attacco ha ucciso 19 bambini e due insegnanti Alla Rob Elementary School, la peggiore sparatoria scolastica in quasi un decennio. Diciassette in più Furono feriti. Servizi funebri per le persone uccise Iniziato questa settimana.

L’assassino, il 18enne Salvador Ramos, ha impiegato circa 80 minuti All’interno della scuola, era passata più di un’ora da quando i primi agenti lo avevano seguito nell’edificio ed era stato ucciso dalle forze dell’ordine.

Dopo la sparatoria, le forze dell’ordine e i funzionari statali hanno lottato per fornire scadenze e dettagli precisi dell’evento. E come ha risposto la polizia, a volte fornendo informazioni contrastanti o ritirando alcuni rapporti dopo poche ore. La polizia di stato ha affermato che alcuni dei resoconti erano preliminari e potrebbero cambiare man mano che più testimoni venivano intervistati.

Gran parte dell’attenzione si è spostata su Arredonto. Steven McGrath, capo del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, ha affermato che Aradonto credeva che la situazione fosse diventata un ostaggio e aveva preso la “decisione sbagliata” di non ordinare agli agenti di tentare di entrare in classe mentre stavano arrivando i servizi di emergenza.

Guterres ha affermato che non era chiaro se i dettagli delle chiamate ai servizi di emergenza sanitaria fossero stati condivisi con le forze dell’ordine di diverse società presenti sulla scena.

“Wolde PD ha ricevuto 911 chiamate in 45 minuti, mentre gli agenti si sono seduti in un corridoio mentre 19 agenti si sono seduti in un corridoio per 45 minuti”, ha detto Guterres. “Non sappiamo se questo sia stato segnalato a quelle persone o meno”.

Ma il senatore ha detto che la commissione statale per le comunicazioni di emergenza ha affermato che il capo della polizia del distretto scolastico non era a conoscenza.

“Lei è il comandante in capo. Non ha ricevuto chiamate ai servizi di emergenza sanitaria”, ha detto Guterres.

Il capo della polizia di Wolverine, Daniel Rodriguez, non ha risposto a una telefonata dell’Associated Press giovedì.

Nel 2019 anche la comunicazione con la polizia è stata un problema Un uomo armato ha ucciso sette persone e ferito più di due dozzine in una sparatoria a Odessa, in Texas. Seth Aaron, 36 anni, ha chiamato i servizi di emergenza prima e dopo la sparatoria, ma l’interruzione della comunicazione tra gli agenti – che non operano tutti sullo stesso canale radio – ha rallentato la risposta, hanno detto i funzionari. Attar è stato in grado di attraversare circa 10 miglia prima che gli agenti gli sparassero.

___

Maggiori informazioni sulla sparatoria a scuola a Wolde, in Texas: https://apnews.com/hub/uvalde-school-shooting

___

Blebierg riportato da Dallas.