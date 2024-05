Sergei Shoigu: Putin sostituisce il ministro della Difesa russo con un civile mentre infuria la guerra in Ucraina e le spese per la difesa aumentano





Il presidente russo Vladimir Putin ha sostituito il suo ministro della Difesa e stretto alleato, Sergei Shoigu, con un economista civile, in un importante rimpasto della leadership militare più di due anni dopo la brutale guerra di Mosca contro l’Ucraina, che ha portato ad un aumento della spesa per la difesa.

Andrei Belousov, un civile che in precedenza ha servito come primo vice primo ministro e specialista in economia, è stato nominato al massimo incarico di difesa, ha detto domenica il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Peskov ha affermato che Shoigu è stato “rimosso” dalla sua posizione con decreto presidenziale, ma rimarrà una parte influente dell’amministrazione Putin come segretario del Consiglio di sicurezza russo, in sostituzione dell’ex capo dell’FSB Nikolai Patrushev, che “passerà a un altro lavoro”.

Peskov ha detto che Shoigu diventerà anche deputato nel Comitato dell’industria militare russa, nel momento in cui Putin inizierà un’operazione militare. Quinto stato Come presidente.

Questo cambiamento arriva in un momento in cui la Russia ha lanciato le sue operazioni più pericolose Attacco terrestre transfrontaliero Da quando l’Ucraina ha ripreso il controllo della regione settentrionale di Kharkiv alla fine dell’estate del 2022. Ciò avviene anche dopo diversi mesi di crescenti attacchi aerei russi sulla città di Kharkiv e nel contesto di un’importante avanzata su Donetsk a est che ha visto progressi graduali ma significativi.

Shoigu ha guidato il Ministero della Difesa del Paese per 12 anni e ha guidato l’invasione dell’Ucraina nel 2022. Le forze russe inizialmente hanno colto Kiev di sorpresa, ma sono state rapidamente sconfitte, mettendo in luce le debolezze dell’esercito afflitto dalla corruzione di Mosca e la sua volontà di inviare ondate di soldati scarsamente addestrati. soldati. I soldati erano equipaggiati con quello che le forze ucraine e russe chiamavano un “tritacarne”.

I suoi critici lo hanno fatto Descritto spesso Shoigu è molto lontano dalla realtà del conflitto. Il suo critico più forte era il defunto capo di Wagner Evgenij Prigožin Ha accusato il Ministero della Difesa di aver affamato i suoi combattenti di risorse e di inefficienza burocratica prima di lanciare una ribellione fallita l’anno scorso e di essere ucciso settimane dopo in un incidente aereo.

L’aumento delle spese militari e la necessità di “innovazione”



Putin ha scelto Belousov per il bisogno di “innovazione”, ha detto Peskov in una conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato il crescente budget del ministero, affermando che si sta avvicinando ai livelli visti l’ultima volta durante la Guerra Fredda.

“Oggi sul campo di battaglia vince chi è più aperto all’innovazione”, ha detto Peskov. Ha aggiunto: “Pertanto, allo stato attuale è naturale che il presidente decida che un civile sarà a capo del Ministero della Difesa russo”.

Riferendosi alla guerra in Ucraina, Peskov ha affermato che, a causa delle “ben note condizioni geopolitiche, ci stiamo gradualmente avvicinando alla situazione della metà degli anni ’80, quando la quota delle spese del blocco di sicurezza nell’economia era del 7,4%. “Non è fondamentale, ma è molto importante”, ha detto Peskov.

Secondo lui il bilancio attualmente ammonta al 6,7% del prodotto interno lordo.

Peskov ha sottolineato la precedente esperienza di leadership e il background economico di Belousov.

“Non si tratta solo di un civile, ma di una persona che ha diretto con successo il Ministero dello Sviluppo Economico della Russia, è stata per lungo tempo assistente del presidente per le questioni economiche ed è stata anche il primo vice capo del governo nel precedente Gabinetto Ministri”, ha detto Peskov.

Peskov ha aggiunto che la nuova nomina non indica un cambiamento nell’attuale sistema militare russo.

Per quanto riguarda la componente militare, questa designazione non modificherà in alcun modo gli attuali sistemi di coordinate. La componente militare è sempre stata prerogativa del Capo di Stato Maggiore [Valery Gerasimov]E continuerà le sue attività. Ha aggiunto che al momento non sono previsti cambiamenti al riguardo.

Peskov ha detto che Shoigu, nella sua nuova posizione, supervisionerà il complesso militare-industriale russo.

“È profondamente immerso in questo lavoro, conosce bene il ritmo di produzione dei prodotti industriali militari in alcune imprese e visita spesso queste imprese”, ha aggiunto.

Questa notizia arriva subito dopo l’arresto, avvenuto il mese scorso, del viceministro della Difesa, uno degli stretti alleati di Shoigu. Timur IvanovChe è stato accusato di aver ricevuto tangenti nel più grande scandalo di corruzione a cui il Paese abbia assistito da quando Putin ha lanciato l’invasione dell’Ucraina più di due anni fa.

Ivanov è stato accusato di aver accettato una tangente di 1 milione di rubli (almeno 10.800 dollari), secondo i media statali russi TASS.

L’ex segretario alla Difesa americano Mark Esper ha dichiarato domenica alla Galileus Web in un’intervista che il rimpasto di governo di Putin è un passo “importante” e “interessante”.

“L’argomentazione più importante che viene ora da Mosca è che la Russia si sta muovendo verso un’economia di guerra”, ha detto. “Sono in guerra.”

“Una delle cose deludenti del mandato di Shoigu è che pensavamo che l’esercito russo, almeno durante il mio periodo al Pentagono, pensavamo che fossero professionali, che stessero modernizzando tutte le loro attrezzature e la loro dottrina e il modo in cui si addestravano e combattevano,” Ha detto Esper. E non l’abbiamo visto davvero sul campo di battaglia.

Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata.