Secondo una nuova ricerca, serie identiche di impronte scoperte in Africa e in Sud America mostrano che i dinosauri una volta viaggiavano lungo una sorta di autostrada 120 milioni di anni fa, prima che i due continenti si separassero.

I paleontologi hanno trovato più di 260 impronte di dinosauri del Cretaceo iniziale in Brasile e Camerun, che ora si trovano a più di 3.700 miglia (6.000 chilometri) di distanza l’una dall’altra, sui lati opposti dell’Oceano Atlantico.

Louis L. ha detto: Jacobs, paleontologo della Southern Methodist University in Texas e autore principale di uno studio pubblicato lunedì che descrive le tracce, ha affermato che le impronte sono simili per età, forma e contesto geologico. Museo di storia naturale e scienza del Nuovo Messico.

Diana B ha detto: Crawford, coautore dello studio, ha affermato che la maggior parte delle impronte fossilizzate sono state realizzate da dinosauri teropodi tridattili, mentre alcune potrebbero essere appartenute a enormi dinosauri sauropodi con quattro zampe, collo e coda lunghi, o ornitischi, che avevano pelvici simili a uccelli. strutture.

Vinyard, ricercatore associato alla SMU.

Le tracce raccontano la storia di come i movimenti di enormi masse terrestri crearono le condizioni ideali per i dinosauri prima che i supercontinenti si separassero nei sette continenti che conosciamo oggi.

Jacobs ha detto che le impronte sono state preservate nel fango e nel limo lungo antichi fiumi e laghi che un tempo esistevano nel supercontinente Gondwana, che si staccò dalla più grande massa terrestre di Pangea.

“Una delle connessioni geologiche più piccole e strette tra l’Africa e il Sud America era il gomito del Brasile nord-orientale adiacente a quella che oggi è la costa del Camerun lungo il Golfo di Guinea”, ha detto Jacobs. “I due continenti erano collegati lungo questo stretto tratto. in modo che gli animali su entrambi i lati di questa connessione possano muoversi”.

L’Africa e il Sud America iniziarono a separarsi l’una dall’altra circa 140 milioni di anni fa. La separazione portò a crepe nella crosta terrestre e, mentre le placche tettoniche si allontanavano sotto il Sud America e l’Africa, il magma nel mantello terrestre creò una nuova crosta oceanica. Nel corso del tempo, l’Oceano Atlantico meridionale ha riempito lo spazio tra i due continenti.

Ma prima che si verificasse questo cambiamento graduale, diversi tipi di bacini si formarono quando la superficie terrestre si separò. I fiumi alimentavano i bacini, creando laghi, ha detto Jacobs.

Gli autori dello studio hanno trovato prove di quello che è noto come bacino half-graben nella regione di Purburma, nel nord-est del Brasile, e di un bacino simile nel bacino di Koum, nel nord del Camerun.

“Una mezza valle è un bacino rettangolare formato dalla separazione delle superfici terrestri l’una dall’altra con una faglia che si forma su un lato in modo che il fondovalle si inclini verso la faglia lungo la quale avviene il movimento”, ha detto Jacobs via e-mail a Down. per rappresentare il movimento lungo la faglia, i fiumi scorreranno lungo la valle e depositeranno sedimenti, e i sedimenti verranno erosi dal lato a monte della valle.

In entrambi i bacini, i ricercatori hanno trovato tracce di dinosauri, antichi sedimenti fluviali e lacustri e polline fossilizzato.

“Le piante nutrivano gli erbivori e sostenevano la catena alimentare”, ha detto. “I sedimenti fangosi lasciati da fiumi e laghi contengono impronte di dinosauri, comprese quelle di carnivori, che documentano che queste valli fluviali erano in grado di fornire modi specifici per lo spostamento della vita. continenti 120 milioni di anni fa.”

Mentre i fossili di dinosauro possono offrire spunti unici sui tipi di animali che popolavano il pianeta milioni di anni fa, le loro impronte forniscono altre finestre sul passato.

Jacobs ha detto: “Le impronte dei dinosauri non sono rare, ma a differenza delle ossa che si trovano comunemente, le impronte sono la prova del comportamento dei dinosauri, di come camminavano, correvano, ecc., con chi camminavano, in quale ambiente camminavano e direzione in cui camminavano.” “E dov’erano mentre facevano questo?”

È difficile individuare i tipi specifici di dinosauri che viaggiavano lungo i bacini, ma rappresenta un quadro più ampio del clima antico e di come diversi tipi di animali prosperassero nell’ambiente creato dalla spaccatura continentale.

“Se il tuo cane e una volpe stessero camminando nella stessa zona fangosa, potresti sapere che due cani stavano camminando lì e che erano molto simili, ma potresti non essere in grado di dire se appartenevano a specie diverse. Lo stesso vale per una traccia di dinosauro”, dice Jacobs. “Tutti gli animali hanno un territorio di origine. Tutti gli animali espandono i propri areali. Tutti gli animali sfruttano le risorse secondo necessità a seconda della loro disponibilità, spesso legata alla stagionalità. Gli erbivori seguono le piante nutrienti; i carnivori seguono i loro erbivori.”

A quel tempo, i livelli delle precipitazioni contribuivano a creare un ambiente simile alla foresta pluviale tropicale con abbondante vegetazione. Gli animali arrivarono negli stagni dall’attuale Africa e dal Sud America, mescolando le loro popolazioni.

“Immaginate uno stagno aperto e rigoglioso con piante per erbivori e onnivori”, ha detto Lawrence Flynn, uno degli autori dello studio e direttore associato dell’American School of Prehistoric Research e coordinatore della sicurezza di laboratorio presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Umana di Harvard “Se ci fosse nessuno sull’erba ‘nuova’”, “In assenza di concorrenza, gli animali si diffonderanno lì.”

Successivamente, una volta che i continenti si sono separati, questa interruzione probabilmente ha causato una rottura nella continuità genetica, uno dei principali motori dell’evoluzione, ha detto Jacobs.

Le tracce dei dinosauri furono scoperte per la prima volta in Camerun alla fine degli anni ’80, e Jacobs ne parlò al Primo Simposio Internazionale sulle Tracce dei Dinosauri, convocato dal paleontologo Martin Lockley nel 1986.

Jacobs poi fece amicizia con l’autore dello studio Ismar de Souza Carvalho, ora professore presso il Dipartimento di Geologia dell’Università Federale di Rio de Janeiro. Jacobs studiava i movimenti dei dinosauri dal lato africano, mentre Carvalho li studiava dal lato brasiliano.

Mentre la ricerca sui bacini in Africa e in Sud America continuava nei decenni successivi, Jacobs, Carvalho e i loro colleghi hanno esaminato il lavoro sul campo e le ricerche esistenti e nuovi per analizzare gli aspetti congruenti. Il nuovo studio è stato pubblicato in onore di Lukeley, che ha dedicato la sua carriera allo studio delle impronte dei dinosauri.

“Volevamo combinare prove geologiche e paleontologiche nuove e all’avanguardia per raccontare una storia più definitiva su dove, perché e quando si sono verificate le dispersioni tra i continenti”, ha affermato Jacobs.

“Uno dei vantaggi di questa terra è che ognuno di noi può vedere che l’Africa e il Sud America un tempo erano collegati come i pezzi di un puzzle. È facile immaginare che in un mondo connesso, gli animali, compresi i dinosauri, avrebbero potuto farlo spostarsi da un posto all’altro”.