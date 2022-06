Serie “Wonder Man” al lavoro di Marvel, Disney + – The Hollywood Reporter

uomo miracoloso È l’ultimo supereroe Marvel a ricevere il trattamento dello schermo.

Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli direttore Destino Daniel Creighton Ha collaborato con Andrew Guest, sceneggiatore e produttore di commedie come Brooklyn nove-nove E il comunicazione sociale, Per affrontare una serie di eventi dal vivo che caratterizzano l’antico personaggio Marvel.

Guest servirà come sceneggiatore principale per la serie, mentre Cretton produrrà e possibilmente dirigerà uno o più episodi. Cretton funziona tramite Il suo affare generale insieme a Marvel StudiosAlla fine dell’anno scorso, sono caduto in un bagliore shang chiSuccesso.

sviluppo del cosiddetto uomo miracoloso È ancora nelle sue fasi iniziali, ma se le cose dovessero scoppiare, le telecamere potrebbero essere mostrate nel 2023.

Wonder Man è uno dei personaggi Marvel più antichi, introdotto per la prima volta nel 1964 nelle pagine Vendicatori No. 9. Inizialmente era un cattivo ed è apparso solo sporadicamente all’inizio dell’era Marvel, fino a quando non è stato reimmaginato come un eroe (e vendicatore) alla fine degli anni ’70.

Negli anni ’80, il personaggio è apparso davvero. Conosciuto come Simon Williams, è stato un membro fondatore dei West Coast Avengers con sede a Los Angeles e con un look che includeva un dolcevita, una giacca rossa e occhiali da sole, è diventato una celebrità grazie al suo lavoro quotidiano come attore e uomo d’affari.

Il personaggio ha anche sviluppato forti legami con il classico (e ora, grazie ai film Marvel e alla serie vincitrice di un Emmy di fama internazionale) i personaggi Vision e Wanda/Scarlet Witch. Le storie lo collegavano al robot tramite energia ionica e onde cerebrali che indicavano che i due erano simili a fratelli. Wonder Man ha anche sviluppato sentimenti per Wanda, dopo aver rotto con Vision.

Un personaggio che assumerà il personaggio della serie Disney + deve ancora essere rivelato. La Marvel potrebbe condurre il personaggio lungo un percorso hollywoodiano, finora inesplorato nell’MCU, o potrebbe metterlo lungo la corsia di Wanda-Vision, qualcosa che la compagnia ha continuato a esplorare, anche con i suoi film più recenti, Doctor Strange in un multiverso di follia. Quindi c’è un file Wanda Vision spettacolo separato in via di sviluppo Con Agatha Harkness, il cattivo è interpretato da Katherine Hahn.

La Marvel è stata costantemente prolifica con la serie Disney+ sin dal suo lancio Wanda Vision Inizio 2021. La trasmissione è terminata di recente cavaliere della luna Ora in modalità campagna Emmy Award, mentre La signora Marvell È ancora a metà corso e sta generando alcune delle migliori recensioni di qualsiasi spettacolo Marvel fino ad oggi. She-Hulk: avvocato L’uscita è prevista per agosto, mentre Samuel L. Jackson ha acceso Secret Invasion e il cuore di ferro A bordo quindi.

Una mezza dozzina di spettacoli sono in fase di sviluppo, inclusa la seconda stagione di loki e il nuovo spericolato serie.

Oltre a lavorare su Wonder Man, Cretton sta sviluppando un sequel di shang chi Dirigerà e interpreterà una serie basata sulla graphic novel di Jin Luen Yang Cinese nato in America per Disney+.

L’ospite che ha tagliato i suoi denti nei fumetti – questi crediti includono spettacoli come 30 rocce E il Sposami – ma è dotato di competenze Marvel: è stato produttore consulente presso ganciola serie creata da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, nota per il suo tocco divertente e leggero di eroi ed eroi.

Cretton è rappresentato da WME e Goodman Genow. L’ospite è rappresentato da UTA, Mosaic e McKuin Frankel.