Servono colloqui diretti con la Russia e un accordo negoziato | Cast: Alexandria Ocasio-Cortez, Corey Bush, Barbara Lee, Ilhan Omar, Ayanna Presley e altri

Caro Signor Presidente,

Scriviamo con apprezzamento per il vostro impegno nella legittima lotta dell’Ucraina contro la guerra di aggressione russa. Il vostro sostegno all’autodifesa di una nazione indipendente, sovrana e democratica è stato sostenuto dal Congresso, anche attraverso vari stanziamenti per aiuti militari, economici e umanitari per portare avanti questa causa. La politica della vostra amministrazione è stata decisiva per consentire al popolo ucraino, attraverso i suoi valorosi combattimenti ed eroici sacrifici, di consegnare una storica sconfitta militare alla Russia, costringendo la Russia a ridurre significativamente gli obiettivi dichiarati dell’invasione.

L’alternativa alla diplomazia è una guerra prolungata, con le sue certezze ei rischi… disastrosi

Fondamentalmente, ha raggiunto questo obiettivo, sottolineando anche che è necessario evitare un conflitto militare diretto con la Russia, che potrebbe portare alla “terza guerra mondiale, qualcosa che dobbiamo sforzarci di prevenire”. Era il pericolo di usare armi nucleari stimato essere più alto che mai dal culmine della Guerra Fredda. Dato il potenziale catastrofico di escalation nucleare e errori di calcolo, che aumentano solo mentre questa guerra continua, siamo d’accordo con il tuo obiettivo di evitare un conflitto militare diretto come priorità assoluta per la sicurezza nazionale.

Data la devastazione che questa guerra ha creato per l’Ucraina e il mondo, nonché il rischio di un’escalation catastrofica, riteniamo anche che sia nell’interesse dell’Ucraina, degli Stati Uniti e del mondo evitare un conflitto prolungato. Per questo motivo, vi esortiamo ad abbinare il sostegno militare ed economico degli Stati Uniti all’Ucraina con un impulso diplomatico proattivo e a raddoppiare gli sforzi per trovare un quadro realistico per un cessate il fuoco. Questo corrisponde al tuo Riconoscimento Che “deve esserci un accordo negoziato qui” e tu interesse Che Vladimir Putin “non ha via d’uscita ora, e sto cercando di capire cosa fare al riguardo”.

Se c’è un modo per porre fine alla guerra mantenendo l’Ucraina libera e indipendente, è nostra responsabilità perseguire tutte le vie diplomatiche

Non ci facciamo illusioni sulle difficoltà legate al coinvolgimento della Russia, data la sua oltraggiosa e illegale invasione dell’Ucraina e la sua decisione di un’ulteriore annessione illegale del territorio ucraino. Tuttavia, se c’è un modo per porre fine alla guerra mantenendo l’Ucraina libera e indipendente, è responsabilità dell’America perseguire tutte le vie diplomatiche per sostenere una tale soluzione accettabile per il popolo ucraino. Tale quadro dovrebbe includere incentivi per porre fine alle ostilità, compresa una qualche forma di sgravio delle sanzioni e riunire la comunità internazionale per mettere in atto garanzie di sicurezza per un’Ucraina libera e indipendente che siano accettabili per tutte le parti, in particolare gli ucraini. L’alternativa alla diplomazia è la guerra di lunga durata, con le relative incertezze e rischi catastrofici e sconosciuti.

L’invasione russa ha causato ingenti danni al popolo ucraino, provocando la morte di innumerevoli civili ucraini. Soldati13 milioni di persone sono state sfollate, mentre il recente sequestro di città nell’Ucraina orientale da parte della Russia ha portato al momento più significativo del conflitto e al consolidamento del controllo russo su quasi il 20% del territorio ucraino. controversia Minaccia Decine di milioni in più in tutto il mondo, poiché i prezzi alle stelle per grano, fertilizzanti e combustibili hanno innescato gravi crisi di fame e povertà nel mondo. Una guerra che può andare avanti per anni – e che è destinata ad aumentare di intensità e portata geografica – minaccia di sfollare, uccidere e infiammare più ucraini mentre provoca fame, povertà e morte in tutto il mondo. Il conflitto ha anche contribuito all’aumento dei prezzi del gas e dei generi alimentari in patria, facendo aumentare l’inflazione e l’impennata dei prezzi del petrolio per gli americani negli ultimi mesi. Gli economisti ritengono che se la situazione in Ucraina si stabilizza, alcune delle preoccupazioni speculative che portano a un aumento dei costi del carburante si attenueranno e probabilmente porteranno a un calo dei prezzi globali del petrolio.

Siamo d’accordo con la direzione impressione Non spetta all’America fare pressione sul governo ucraino riguardo alle decisioni sovrane e al principio che hai pronuncialo Che non dovrebbe esserci “nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”. Ma in quanto legislatori responsabili della spesa di decine di miliardi di dollari dei contribuenti statunitensi per l’assistenza militare nel conflitto, riteniamo che tale coinvolgimento in questa guerra crei anche la responsabilità per gli Stati Uniti di esplorare seriamente tutte le strade possibili, compreso l’impegno diretto con la Russia, per ridurre al minimo i danni e sostenere l’Ucraina nel raggiungimento di una soluzione pacifica.

A maggio, il presidente Zelensky, nonostante lo stallo dei negoziati, ripetere Che la guerra “non finirà definitivamente se non attraverso la diplomazia”, ​​e questo era il passato spiegato Che “ogni persona mentalmente sana sceglie sempre la via diplomatica, perché sa: anche se è difficile, può prevenire la perdita di migliaia, decine di migliaia… e forse milioni di vite”.

In conclusione, vi esortiamo a compiere sforzi diplomatici attivi per sostenere una soluzione negoziata e un cessate il fuoco, ad avviare colloqui diretti con la Russia e ad esplorare le prospettive di un nuovo accordo di sicurezza europeo accettabile per tutte le parti, che consentirà un accordo indipendente e Ucraina sovrana e, in coordinamento con i nostri partner ucraini, cerchiamo una rapida fine del conflitto riaffermando questo obiettivo come una delle principali priorità per l’America.

Pramila Jayapal, membro del Congresso

Earl Blumenauer, membro del Congresso

Corey Bush, membro del Congresso

Jesus J “Choi” Garcia, membro del Congresso

Raul Grijalva, membro del Congresso

Sarah Jacobs, membro del Congresso

Il membro del Congresso Ro Khanna

Barbara Lee, membro del Congresso

Ilhan Omar, membro del Parlamento

Ayanna Pressley, membro del Congresso

Sheila Jackson Lee, membro del Congresso

Mark Buchan, membro del Congresso

Ndia M. Velazquez, membro del Congresso

Gwen S Moore, membro del Congresso

Yvette de Clark, membro del Congresso

Henry C “Hank” Johnson Jr., membro del Congresso

Rashida Tlaib, membro del Parlamento

Alexandria Ocasio-Cortez, membro del Congresso

Mundir Jones, membro del Congresso

Peter A De Fazio, membro del Congresso

Jamal Bowman, membro del Congresso

Mary Newman, membro del Congresso

Alma S. Adams, membro del Congresso

Cile Pingree, membro del Congresso

Jimmy Raskin, membro del Congresso

Bonnie Watson Coleman, membro del Congresso

Mark Takano, membro del Congresso

Andre Carson, membro del Congresso

Donald M. Payne Jr., membro del Congresso

Marc Desolnier, membro del Congresso