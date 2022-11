Sessione sul Calvario: i Buckeyes che volano sotto il radar, nello stato dell’Ohio, si tratta di un’università ad ampia accoglienza e a Columbus si sta solo raffreddando

Martedì era carico alla Buckeye Nation.

Per la seconda settimana consecutiva, è stato preso in considerazione l’Ohio Squadra numero 2 del paese dal Collegio Football Committee.

Poche ore dopo l’emissione di queste valutazioni, Il Basket femminile della Ohio State University Drop n. 5 Tennessee, 87-75, Nella prima partita di stagione regolare dei Buckeyes nel 2022-23.

finale | OSU 87, UT 75 Buckeyes esaurisce il tempo e vinci la prima partita! #GoBucks pic.twitter.com/ySgl1dDZwg Ohio State WBB (Ohio StateWBB) 9 novembre 2022

Jesse Sheldon ha aperto la strada all’Ohio State con 14 punti, sette assist e otto palle rubate. Nel frattempo, Taylor Michaels ne ha segnati 25, Rebecca Mikolaskova ne ha aggiunti 17 e Koutie McMahon e Taylor Thierry ne hanno segnati 10 ciascuno. Come squadra, i Buckeyes hanno costretto i Volunteers a commettere 29 turni e ha fatto la differenza quando l’Ohio State ha vinto tra i primi cinque. per iniziare l’anno.

Uff. Che martedì? Ma stiamo andando avanti! Buon mercoledì, vero?

sotto il radar. In associazione con ESPN, CinqueTrentotto È un sito Web che utilizza dati e analisi come fonte principale per la scrittura. In effetti, gran parte del loro lavoro non utilizza citazioni o fonti esterne. Sono buoni vecchi numeri spiegati attraverso un articolo online.

Martedì, CinqueTrentotto Collaboratore Josh Planos I lettori hanno chiesto: “Perché il mondo del football universitario dorme nello stato dell’Ohio?”

Planos ha spiegato che i Buckeyes lo erano Una delle squadre più dominanti Nella nazione in questa stagione, Secondo le valutazioni di competenza ESPNE stanno giocando ad alcune delle migliori partite di calcio che il programma ha visto dal 2014. Tuttavia, crede che l’Ohio State non stia ricevendo la giusta attenzione dagli esperti e dai fan del college.

A questo punto della stagione, sostiene Planos, l’Ohio State ha un bell’aspetto solo una volta, ed è stato nel 2019. I Buckeyes sono anche sette punti in più di efficienza rispetto alla squadra del campionato nazionale 2014.

Tassi di efficienza dello stato di Oyo

stagione un crimine difesa sp. differenza il totale 2014 87.3 69.8 55.7 85.6 2015 58.7 81.5 67.0 78.5 2016 77.5 87.1 52.5 87.8 2017 83.9 77.1 49.9 86.0 2018 77.4 55.4 66.9 74.6 2019 96.1 92.5 58.3 97.9 2020 95.0 71.2 35.6 91.1 2021 89.1 65.5 61.2 85.6 2022 93.3 83.5 39.6 92.9

Quindi, Ohio State è una delle quattro squadre imbattute e una delle più talentuose e competenti in FBS. Perché i Buckeyes non ottengono il dovuto? Planos scrive:

Senza dubbio, la campionessa nazionale in carica Georgia Bulldog ha cercato sporadicamente ancora una volta una parte dei favoriti per il titolo, con l’esplosione di apertura della stagione in Oregon e lo sforzo difensivo stellare lo scorso fine settimana contro il Tennessee. Un anno dopo aver vinto tutto, è probabile che la Georgia mantenga il primo posto in tutti i sondaggi futuri, a meno che non perda. Ma questa è anche una squadra che ha quasi sconfitto la squadra senza testa di serie del Missouri con un record di sconfitte. L’Ohio non ha la forza standard della Georgia, né la misuri nel Football Strength Index di ESPN (o nel nostro modello Elo). Ma anche i Buckeyes non rischiano mai di perdere e sono l’unica squadra con attacco e difesa tra i primi cinque. Hanno prodotto più punti a partita (45,78) su più yard a partita (7,3) di qualsiasi squadra del paese, essenzialmente senza (Jaxon) Smith-Njigba, il ricevitore che l’anno scorso ha rotto un 20enne conferenza che ha preso il record ed è stato uno dei favoriti per vincere il Premio Biletnikoff. Tuttavia, hanno un voto per il primo posto nel sondaggio AP più recente. “Mancanza di rispetto” è un tocco personale, relativo e forse anche forte di ciò che l’Ohio ha vissuto nel 2022. Forse “mancanza di rispetto” è un modo migliore per dirla, o “darla per scontata”. Ma i Buckeyes dovrebbero sentirsi a proprio agio in quel punto. Sorprendentemente, sono passati sette anni dall’ultima volta che hanno conquistato il primo posto in un sondaggio AP. Esatto: non erano nemmeno tra i primi 15 quando hanno ottenuto due vittorie su strada nella Top 15 entro metà ottobre 2016, né quando hanno vinto due partite nella Top 15 entro la fine di settembre 2018, né quando hanno battuto il roster della stagione regolare con un margine di vittoria medio Migliore in un playoff con 33,1 punti nel 2019. Cambierà questa stagione a Columbus? Forse, a condizione che i Buckeyes continuino a vincere abbastanza da catturare l’attenzione degli elettori e del comitato dei playoff. Ma in questo momento, uno dei programmi di football universitari più difficili è andato stranamente sotto il radar per tutta la stagione.

Ora, devo ammettere che la premessa della seconda squadra del paese “volare sotto il radar” suona un po’ sciocca, ma forse Planos ha in mente qualcosa. Per tutta la stagione, fino alla partita del Northwestern, l’Ohio State si è sentita la squadra più completa del paese. Poi i Fighting Fitzgeralds hanno giocato contro i Buckeyes in una partita da 14 punti in condizioni meteorologiche avverse.

Il pregiudizio per la novità potrebbe aver fatto dimenticare al mondo del football universitario quanto sia talentuoso e capace l’Ohio State. Alla fine della giornata, credo che scopriremo cosa ha fatto nascere questa squadra nelle prossime tre settimane, con il test finale il 26 novembre contro il Michigan.

OSU è WRU. Se l’Ohio State non è già il college football dell’Università di Wide Receiver, lo sarà presto.

Michael Thomas, Terry McLaurin, Paris Campbell, Curtis Samuel, Noah Brown, Benjamin Victor, CJ Saunders, i debuttanti Garrett Wilson e Chris Olaf sono tutti ex Backeyes attualmente nelle squadre della NFL.

Non solo l’Ohio ha un numero di giocatori, ma anche la qualità è notevole. da “WOW!” Gioca come la cattura di 49 yarde di Samuel nella copertura tripla di domenica a liscio liscio Percorrendo la strada e rilasciando Wilson e Olaf, il team Buckeyes arricchisce i propri curriculum con numeri e talento.

Heinicke eiacula in una tripla copertura… catturato da Curtis Samuel! : #MINvsWAS su Volpe

: Streaming su NFL + https://t.co/rhDoPc9SFW pic.twitter.com/ap2MolFicw – NFL (NFL) 6 novembre 2022

Naturalmente, dovremmo considerare Alabama e LSU nella conversazione WRU. The Tide presenta Julio Jones, Amary Cooper, Calvin Ridley, Jerry Judy, Devonta Smith, Jaylene Waddell e Jameson Williams (che ha suonato per due anni all’Ohio State). Nel frattempo, le tigri sono state rivendicate da Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., Justin Jefferson e Jamar Chase.

Sebbene queste scuole possano essere così avanzate ora, Nick Saban e Brian Kelly non hanno un ricevitore di talento come lo stato dell’Ohio questo autunno, al di fuori di Kayshon Boutte della LSU.

I Buckeyes hanno Jaxon Smith-Njigba e Marvin Harrison Jr. Come blocco per la NFL, la prima è stata una prevedibile scelta del primo e dell’ultimo round, rendendo un solido motivo per essere il primo ricevitore ad essere scelto nel 2024. Inoltre, Emeka Egbuka e Julian Fleming continuano a massimizzare entrambi i possessori di attributi che attirerebbe i team professionistici nel processo di bozza.

dicci. L’Ohio è WRU? pic.twitter.com/hCm5WCi7ci – Sunday Night Football su NBC (SNFonNBC) 5 novembre 2022

E perché fermarsi qui? Con un sacco di profondità alle spalle in Jayden Ballard, Kaleb Brown, Kyion Grayes, Caleb Burton, Kojo Antwi e un Classe di reclutamento 2023. caricato Da Brandon Ennis, Noah Rogers, Carnell Tate e Bryson Rogers a Columbus il prossimo anno, la Ohio State Reception Room continuerà a produrre solo i migliori talenti. È tempo di sedersi e guardarlo svolgersi davanti ai nostri occhi.

Sto solo diventando freddo. La guardia di basket maschile dell’Ohio State Isaac “Ace” è la città natale di Leakey, Arlington, in Texas, e ha giocato i suoi primi quattro anni nei cerchi del college a Stillwater, in Oklahoma, per i Cowboys.

Dopo solo pochi mesi come Buckeye, Likekele probabilmente riconsidererà la sua decisione di trasferirsi nello stato dell’Ohio, solo un po’. Non per qualcosa in campo, ma perché faceva così freddo a Columbus.

Mi dispiace informare il signor Ice che le temperature nell’Ohio centrale continueranno a scendere solo nelle prossime settimane, quindi probabilmente dovrà mantenere quella giacca invernale nella sua rotazione di abbigliamento.

Quelli di voi che controllano freneticamente il tempo dopo la prestazione dell’Ohio State contro la Northwestern lo scorso fine settimana potrebbero già saperlo. Tuttavia, il tempo a Columbus sarà negli anni ’60 per il resto della settimana, con un picco di 70 gradi giovedì. Sembra fantastico, vero?

Ma c’è di più…

Quando la squadra di football ospiterà l’Indiana sabato, il minimo sarà di 30 gradi, il più alto sarà di 42 gradi con venti intorno ai 10-15 mph, quindi sembra che vedremo come se la caveranno i Buckeyes con tempo freddo prima piuttosto che dopo.

SZN bozza falsa. Se ami i mock draft o hai sempre voluto vedere quanto sei abile come General Manager del tuo franchise NFL preferito, Pro Football Focus ha uno strumento per te che può essere molto divertente.

Questa settimana, il PFF ha aggiornato il progetto di simulazione di simulazione Nel Draft NFL 2023, che ti permette di piazzare giocatori come Stroud, Smith-Njigba, Paris Johnson Jr. e Dawand Jones, Cade Stover e altri Buckeyes in squadre professionistiche.

CJ Stroud Carolina Panthers?

Galen Carter Philadelphia Eagles? Diventa il direttore generale nel simulatore di bozza simulata PFF https://t.co/mpNNqnG94k – PFF (PFF) 8 novembre 2022

Martedì ho passato un po’ di tempo a usare la funzione e consiglierei di giocarci durante un po’ di tempo libero. E se scegli di usarlo al lavoro, assicurati che ci sia una scheda separata su cui fare clic nel caso in cui il tuo capo passi. Se il tuo capo ti becca, digli che è colpa mia. prendo il caldo!

La canzone di oggi. “The Cave” di Mumford & Sons.

La scoperta di un teschio di T-Rex nel South Dakota In vendita all'asta a New York…Lancio di un razzo lunare della NASA Di nuovo in ritardo a causa del clima tropicale… foto dal totale Eclissi lunare in Nord America e Asia orientale…il suo nome è Chris Evans L'uomo più sexy del mondo di People Magazine… ritrovate antiche statue di bronzo In perfette condizioni in Italia.

