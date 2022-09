Home » sport Settimana tre della classifica di potenza della NFL: dove stanno i Bears dopo la perdita contro Packers sport Settimana tre della classifica di potenza della NFL: dove stanno i Bears dopo la perdita contro Packers 0 Views Save Saved Removed 0

La seconda settimana è sempre una delle migliori settimane delle stagioni della NFL. È domenica quando tutti chiedono collettivamente “Qualcuno di queste squadre è buono?” Queste valutazioni rifletteranno questo. Ovviamente sono stati esclusi Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Domenica i Baltimore Ravens sono in vantaggio di 21 punti, i Los Angeles Rams sono quasi usciti di 25, i Tampa Bay Buccaneers hanno perso a New Orleans e i favoriti dell’Asia meridionale Indianapolis Colts hanno perso di nuovo a Jacksonville. I San Francisco 49ers sono tornati nel .500, ma è probabile Il centrocampista Trey Lance ha perso per questa stagione. Nel frattempo, Aaron Rodgers e i Green Bay Packers sono tornati in pista con una vittoria sui Chicago Bears al Lambeau Field. Qui ogni squadra siede dopo la settimana della seconda domenica. 32. Carolina Panthers (0-2): Matt Roll è 5-16 nei giochi Poc dall’inizio del 2020. Mi dice che lui e il Nebraska non sono proprio adatti. 31. Atlanta Falcons (0-2): L’universo non poteva permettersi il ritorno degli Hawks da un deficit di 28-3. Avrebbe dovuto tornare corto. 30 – Seattle Seahawks (1-1): Mettere i Seahawks quattro punti in campo solo per lanciare un intercetto è stato perfetto. Non ci sono note. 29. Leader di Washington (1-1): I leader sono chi pensavamo fossero. Over/Under On Quante partite ha lasciato Carson Wentz da titolare NFL? sei? otto? Non possono essere molti. 28. Indianapolis Colts (0-1-1): Jim Irsai sta per cacciare tutti fuori. 27 – Houston Texans (0-1-1): I texani hanno implorato i Broncos di vincere la partita di domenica. Infine, Mile High Ponies si impegna. Il Texas non è ancora pronto a vincere. READ Yuan Lopez, commento di Buck Showalter, multato 26. Cleveland Browns (1-1): Brownie l’Elfo non ha potuto salvare Brown dall’interferire contro l’aereo. 25 – New York Jets (1-1): Robert Salih ha detto che conserverà le ricevute di tutti coloro che prendono in giro gli aerei. Dopo aver cancellato un vantaggio di 13 punti in 92 secondi, potrebbe essere il momento di liberarne alcuni. 24. Tennessee Titans (0-1): Il Tennessee State sembra una squadra che potrebbe crollare presto. Josh Allen non è il quarterback che vorresti vedere quando stai cercando di trovare il tuo piede in anticipo. 23. Chicago Bears (1-1): L’attacco dell’orso è stato impressionante al primo comando scritto. dopo, dopo? Non tanto. 22. Las Vegas Raiders (0-2): Il proprietario dei Raiders Mark Davis si è guadagnato il titolo quando i Las Vegas Aces hanno vinto il campionato WNBA domenica. Non devi preoccuparti della massiccia missione soffocante di Las Vegas contro i Cardinals almeno fino a martedì. 21- Jacksonville Jaguars (1-1): I Jags sono diventati la squadra con il punteggio più alto dell’AFC South perché hanno ottenuto una buona vittoria. 20 – New York Giants (2-0): Continuo a non pensare che i Giants siano bravi. Ma 2-0 è 2-0. 19. Detroit Lions (1-1): I Lions hanno segnato 30 o più punti in tre partite consecutive per la prima volta dal 1997. Le cose potrebbero cambiare a Detroit. 18 – Cincinnati Bengals (0-2): I Bengals sono stati terribili nelle prime due partite e hanno ancora la possibilità di vincerle entrambe. Questo è qualcosa… penso. 17. Cardinali dell’Arizona (1-1): Killer Murray, Byron Murphy e Isaiah Simmons avrebbero potuto salvare la stagione dei Cardinals. Tuttavia, ci sono ancora molti problemi nel deserto. READ Risultato Celtics e Heat: aggiornamenti live della partita NBA mentre Boston è in vantaggio per 2-1 su Jimmy Butler, Miami 16. Dallas Cowboys (1-1): Anatra chi? (È uno scherzo.) 15 – Pittsburgh Steelers (1-1): Mitchell Trubesky è stata la mossa saggia quando sembrava che la difesa potesse portare gli Steelers all’ormeggio supplementare. Con TJ Watt fuori, potrebbe essere il momento di pavoneggiarsi con Kenny Pickett. Gli Steelers non hanno niente da perdere. 14. Patrioti del New England (1-1): Il cannoniere Olszewski ha detto che vuole che la sua vecchia squadra lo ricordi. Invece, l’errore della sua stessa squadra ha finito per dare al New England una vittoria tanto necessaria a Pittsburgh. Bill Belichick apprezza questo gesto, Gunner. 13. New Orleans Saints (1-1): Il quarterback di Buck Devin White ha riassunto perfettamente James Winston dopo la vittoria per 20-10 di Tampa Bay a New Orleans: “Sapevamo che ci avrebbe dato la palla”. 12 – Denver Broncos (1-1): Nathaniel Hackett potrebbe non essere stato pronto per il grande momento. 11. San Francisco 49ers (1-1): Non difendere Kyle Shanahan per il suo uso continuato del franchise QB Trey Lance come ariete ferito e ferito. Se Shanahan fosse un giocatore geniale, penseresti che sarebbe in grado di escogitare un modo per usare gli sport di Lance senza sbatterlo ripetutamente contro i denti difensivi. 10- Los Angeles Rams (1-1): Gli arieti evitarono un massiccio schianto contro i falchi. Ma si sono comunque sbarazzati della sbornia del Super Bowl. 9. Imballatori Green Bay (1-1): Portare la palla ad Aaron Jones sembra essere una ricetta per il successo. 8 – Baltimora Ravens (1-1): Tyreek Hill e Jaylen Waddle sono ancora liberi contro la Ravens High School. READ Note atlantiche: Tatum, Durant, Knicks, Raptors 7. Miami Dolphins (2-0): Mike McDaniel, Terek Hill e Jaylene Waddell potrebbero salvare la carriera di Tua Tagoviloa. 6. Caricabatterie di Los Angeles (1-1): Tutto ciò che conta a Los Angeles è la cartilagine della costola rotta di Justin Herbert. La buona notizia è che i medici di Chargers hanno un buon curriculum di infortuni al torace. 5. Minnesota Vikings (1-0): I vichinghi potrebbero rilasciare una dichiarazione lunedì sera a Philadelphia. Sfortunatamente, il record in prima serata di Kirk Cousins ​​non è esattamente stellare. 4 – Tampa Bay Buccaneers (2-0): Tom Brady potrebbe voler riconsiderare il ritiro dopo aver visto la lotta criminale di Box contro la difesa dei Saints che ha avuto problemi con Marcus Mariota e gli Hawks nella prima settimana. 3. Philadelphia Eagles (1-0): La difesa di Philly sembrava vecchia e lenta contro i Lions nella prima settimana. Riusciranno gli Eagles a fermare Justin Jefferson? camminando su di loro al culmine? 2. Kansas City Chiefs (2-0): Patrick Mahomes dovrebbe prendere la fortuna giovedì sera e dirigersi a Las Vegas. I Chargers hanno perso quattro potenziali intercettazioni nella vittoria per 27-24 di Kansas City. 1. Buffalo Bills (1-0): I giganti hanno distrutto Josh Allen per il quarto posto vicino alla linea di porta negli ultimi secondi della vittoria del Tennessee su Buffalo. Non pensare che Allen e Bills l’abbiano dimenticato con l’avvicinarsi della resa dei conti di lunedì sera. Clicca qui per seguire il podcast Under Center. Scarica Scarica MyTeams oggi!







!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',

'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

function getCookie(cname) { let name = cname + "="; let decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); let ca = decodedCookie.split(';'); for (let i = 0; i < ca.length; i++) { let c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } if (getCookie('usprivacy') === '1YYN') { fbq('dataProcessingOptions', ['LDU'], 0, 0); } fbq('init', '674090812743125'); fbq('track', 'PageView');