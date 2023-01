SF DA emette un mandato di arresto per il gallerista accusato di ospitare una donna

Mercoledì la polizia di San Francisco ha arrestato Collier Quinn, un gallerista, che è stato filmato mentre spruzzava una senzatetto con un tubo da giardino dopo che lei aveva detto di essersi rifiutata di lasciare il marciapiede che stava pulendo.

Quinn sarà accusato il 9 gennaio di “spruzzare intenzionalmente e illegalmente acqua su una donna senzatetto”, ha dichiarato il procuratore distrettuale Jenkins in una dichiarazione rilasciata dopo aver esaminato le prove del dipartimento di polizia di San Francisco.

“La presunta batteria di un membro non residente della nostra comunità è del tutto inaccettabile”, ha continuato Jenkins. “Il signor Quinn dovrà affrontare le conseguenze appropriate per le sue azioni.

Due giorni dopo che il video è diventato virale, anche il vandalismo che ha avuto luogo dopo che la porta della galleria di Foster Quinn è stata sfondata e sbarrata è stato “inaccettabile e deve finire”, ha aggiunto.

Quinn è stato arrestato vicino alla sua galleria intorno alle 15:30. Se condannato, Quinn rischia fino a sei mesi di prigione della contea e una multa di $ 2.000.

A partire dalla scorsa settimana, La donna, conosciuta nella zona di Kew, è stata ricoverata in ospedaleMa le sue condizioni attuali non sono state immediatamente note mercoledì.

Martedì, quasi una settimana dopo l’evento, Quinn si è scusato e ha detto che era impegnato a fare ammenda. “Scusarsi è difficile”, ha detto in precedenza.

Un uomo che ha risposto al citofono alla Foster Quinn Gallery alle 16:30 di mercoledì ha detto che Collier Quinn non era presente. La finestra anteriore della galleria è stata sostituita e un lenzuolo è stato drappeggiato sopra la finestra dall’interno.

Le aziende nelle attività commerciali vicine avevano opinioni forti sull’incidente e alcuni sono rimasti scioccati nell’apprendere che era stato emesso un mandato di arresto. La maggior parte delle persone non vuole commentare.

Un lavoratore di un’azienda vicina ha contestato il mandato di arresto, dicendo di simpatizzare con Quinn ma di disapprovare le sue azioni nel video. Aveva una conoscenza con una senzatetto che secondo i negozianti urlava e provocava il caos nel quartiere.

“Probabilmente è rotto”, ha detto l’operaio. “Perché è davanti a casa sua.”

Chris C., un lavoratore di Filson, un vicino negozio di abbigliamento, ha affermato di sospettare che il video di Quinn che spruzza la donna non fosse “un incidente isolato”, ma una rappresentazione accurata delle interazioni dei san francescani con persone che non vivono in città. . .

“So che altre aziende della zona hanno problemi con i senzatetto”, ha detto, criticando la città per “non occuparsene”.

Ha detto di aver visto la donna “un giorno o giù di lì” dopo che il video è stato rilasciato.

Era circondata da vigili del fuoco e paramedici, ha detto.

Alex Sakiyama, che conosceva bene la donna, ha alzato le spalle quando ha saputo del mandato per Quinn.

“Non dovresti spruzzare le persone con i tubi. Sembra buon senso”, ha detto Sakiyama.

Lo scrittore dello staff del San Francisco Chronicle Michael Cabanatuan ha contribuito a questo rapporto.

Rachel Swann è una scrittrice del San Francisco Chronicle. E-mail: rswan@sfchronicle.com Twitter: @rachelswan