Shakira si rende conto che l’ex è stato tradito da un barattolo di marmellata, citato nel video musicale con la testa in frigo: rapporto

Tifosi di Shakira Penso che la cantante si sia resa conto che il suo ex marito Gerard Piqué la tradiva quando è tornata a casa da un tour e ha trovato un barattolo vuoto di marmellata di fragole. Mangia marmellata di fragole, ma a suo marito e ai suoi figli non piace.

il Cantante colombiano Apparentemente ha anche alluso all’incriminazione pervasiva in un video musicale che ha pubblicato nel periodo della loro separazione l’anno scorso che mostrava il capo disincarnato del suo collaboratore di “Te Felicito” all’interno di un frigorifero che lei apre.

La rivelazione della jam è stata riportata da ShowNews Today, scatenando una frenesia su Internet.

“Nel momento in cui Shakira ha visto la bottiglia di marmellata quando ha aperto il frigorifero, ha capito che per lei era finita”, ha detto. ha twittato un fan. Un altro ha detto: “Ho scoperto che il mio ex stava tradendo da una consegna di succo nella sua macchina. Ho scoperto Shakira da una scatola di marmellata. Non mi interessa quanto siamo pazzi o quanto suoniamo forte, quando qualcosa non va bene , le donne lo scoprono sempre.”

Un rappresentante di Shakira non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Fox News Digital.

Nel video, che parla di un ex bugiardo che non è quello che sembra essere, Shakira canta di “non essere in grado di prendere due facce”, canta, “La tua ferita non ha aperto la mia pelle, ma si è aperta i miei occhi.” Apre anche un frigorifero per trovare il suo co-protagonista principale della canzone, Rao Alejandro, che alcuni fan pensano sia un riferimento al fatto che Pique sia stato bloccato.

In un’intervista al programma britannico “This Morning” lo scorso maggio, Shakira ha dichiarato di aver aperto il frigorifero nel video “per scoprire la verità. Quindi vado al frigorifero e quando trovo la testa di Rauw Alejandro, che è piuttosto spaventosa ,” lei rise.

ShowNews Today ha riferito che nel programma televisivo spagnolo “Socialite”, è stato notato che la chiave è il barattolo di marmellata. Questo è ciò che ha incendiato Internet.

La pop star, 45 anni, ha anche rinnovato il suo colore davanti a Piqué la scorsa settimana in una nuova canzone di successo che si riferisce alla sua nuova ragazza come una versione economica di Shakira e dice che non tornerebbe insieme a lui anche se le chiedesse di uscire .

Shakira, 45 anni, e il calciatore spagnolo, 35, classe l’anno scorso Dopo 11 anni tra voci secondo cui la tradiva.

In “BZRP Music Sessions, Vol. 53,” In collaborazione con il DJ argentino BizarrapShakira canta in spagnolo, “Sei fuori dalla tua portata” e “Questo è per te che impazzisci, mastica e deglutisci e deglutisci e mastica. Non tornerò con te, non se piangi, nemmeno se tu pregami».

Si riferisce a se stessa come “She Wolf”, un riferimento alla sua canzone del 2009, aggiungendo: “Le donne non piangono più, le donne vengono pagate”.

Critica anche la presunta fidanzata di Piquet dicendo: “Ho scambiato una Ferrari con una Twingo e ho scambiato un Rolex con una Casio”.

Trascorre “molto tempo in palestra, ma forse esercita anche un po’ il cervello”, aggiunge.

Secondo quanto riferito, Piqué ha pedinato sua moglie indossando una Casio ed è stato visto guidare una Renault Twingo dopo che la canzone è stata pubblicata.

Secondo quanto riferito, Shakira sta anche costruendo un muro intorno alla sua casa per tenere lontana la madre di Piqué, che vive nelle vicinanze, secondo Marca. Ha fatto riferimento alla sua vicinanza in “BZRP Music Sessions, Singing”, “Mi hai lasciato con tua madre come vicina”.

La canzone ha superato la playlist globale di Spotify e ha battuto un record per il maggior numero di visualizzazioni su YouTube per una canzone in lingua spagnola dalla sua uscita la scorsa settimana.

L’ex coppia si è incontrata nel 2010 quando era nel video musicale di lei per “Waka Waka”, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo di quell’anno. che essi rottura l’ultima primavera.

Condividono anche due figli, Milan, 9 anni, e Sasha, 7.