Shakur Stevenson decide all’unanimità Oscar Valdes di combinare i titoli dei pesi leggeri junior

Con l’obiettivo di dimostrare che Shakur Stevenson è il migliore al pound nella boxe, Shakur Stevenson ha registrato il suo WBO Junior Lightweight Championship contro il campione WBC Oscar Valdes. Grande battaglia di coordinamento sabato sera a Las Vegas. Sebbene la lotta sia stata la più pericolosa nella vita di Stevenson, ha reso molto facile per Valdes vincere una decisione di ampio consenso.

Waltz, un combattente noto per il suo approccio rude e aggressivo, ha trascorso la maggior parte del combattimento nel mezzo senza lasciare che Stevenson mettesse le mani sul davanti. Questo approccio ha permesso a Stevenson di utilizzare la semplice tecnica di Jabs per impostare il lato sinistro direttamente dalla sua posizione di tenpo.

Waltz ha avuto brevi momenti di vittoria, occasionalmente facendo il prepotente per farsi strada ed essendo in grado di lanciare colpi fisici a Slicker, il più talentuoso Stevenson. Quei momenti sono stati pochi e rari, tuttavia, e spesso i colpi del corpo di Stevenson hanno fornito il lavoro più significativo.

Il momento più grande della lotta è arrivato all’8° round, quando Stevenson ha colpito il gancio destro, che ha fatto inciampare Valdes. Un altro gancio destro ha mandato Valdes alla corda pochi secondi dopo. Le corde lo hanno catturato ed è stato giudicato un knock down, dando a Stevenson un round 10-8 e alcune cose extra in una lotta di cui non aveva davvero bisogno.

Per tutti i 12 round, Waltz non ha rappresentato un vero pericolo per Stevenson, lasciando il ring con una faccia gonfia e rossa dopo un giro di succhiate dopo colpi puliti e puliti.

In effetti, il momento pericoloso della notte potrebbe essere arrivato per Stevenson quando ha interrotto un’intervista post-combattimento per proporre alla madre della sua giovane figlia in mezzo al ring. Dando a Stevenson una seconda vittoria una sera, ha detto di sì.

Le scorecard finali erano 117-110, 118-109 e 118-109, che non hanno sorpreso Stevenson.

Alla domanda su cosa ci sarebbe stato dopo sul ring, Stevenson ha ammesso che il suo futuro potrebbe essere più leggero, con la preoccupazione immediata prima di quella di raccogliere altre due cinture nel peso leggero junior.

“Sono una superstar in questo gioco”, ha detto Stevenson. “Riordinali, dì il nome. Sono pronto per essere quello che sono… Chiunque siano. Qualsiasi dei campioni. Non posso negare di aver collezionato tutte le cinture a 130. Mi merito di essere una superstar”.

