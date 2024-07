Shane Waldron: Caleb Williams sta operando ad un livello ‘molto più alto’ nel training camp

Il quarterback Caleb Williams, già indiscusso numero 1 della scelta assoluta di Chicago, è tornato al quartier generale della squadra per il ritiro in preparazione per quello che verrà, secondo il coordinatore offensivo Shane Waldorn.

Parlando ai media domenica, Waldon ha notato che Williams è arrivato al campo “un passo avanti rispetto a dove era partito”.

“[It] Dimostra che ha fatto un ottimo lavoro durante il suo tempo lontano dall’edificio, padroneggiando l’attacco, comprendendo diverse chiamate e [being] In grado di venire qui con questi primi due esercizi e lavorare a un livello molto più elevato Cosa abbiamo lasciato alle spalle?Waldron ha detto, tramite Patrick Finley di Chicago Sun-Times“Sappiamo che il prodotto finale non è la cosa più importante, ma ogni giorno vediamo quei miglioramenti incrementali che portano al primo gioco. Questo è il nostro obiettivo principale in attacco.”

Il veterano running back DeAndre Swift ha anche notato che Williams “ha una migliore comprensione” dell’attacco al suo ritorno al campo.

“[H]Ha una mentalità molto veloce. Posso dire che sta facendo mosse più intelligenti. Movimenti più veloci. Si vede che è in una posizione migliore. Questo arriva con il tempo. Ottieni una migliore comprensione dell’attacco. Aveva tempo libero, quindi aveva più tempo per studiare l’attacco. Quindi si può dire che ha fatto progressi dal suo ritorno [from the break].

“So che prende molte spalle, prende molti colpi ogni giorno. Ma ha fatto un ottimo lavoro nel guidare l’attacco da quando siamo tornati.”

I Bears hanno in programma di affrontare Williams nella preseason per prepararlo alla stagione, anche se potrebbe iniziare o meno con Chicago che affronterà Houston nella partita della Hall of Fame la prossima settimana.