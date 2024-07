Shannon Doherty si sente speranzosa nel mezzo di un nuovo ciclo di chemioterapia prima della sua morte

Shannon Doherty

Shannen Doherty ha parlato candidamente di sentirsi “fiduciosa” durante un nuovo ciclo di chemioterapia nelle settimane precedenti la sua morte.

La Doherty ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro ed è morta sabato all’età di 53 anni.

Nella puntata del 23 giugno del suo programma Cerchiamo di essere chiari con Shannon Doherty PodcastL’attrice ha condiviso il suo ultimo aggiornamento sulla salute e la paura e la speranza che ne derivano. Doherty stava combattendo il cancro al seno allo stadio 4 dopo che gli fu diagnosticato per la prima volta nel 2015 la gente A novembre, nel suo comunicato stampa, rivelò che il cancro si era diffuso alle ossa.

“Diventa molto reale in un modo incredibilmente diverso, perché non so per quanto tempo dovrò fare la chemio”, ha detto all’epoca nel suo podcast. “Non ho idea se ci vorranno tre o sei mesi o se tutto finirà tra tre mesi, se cambierà di nuovo come un grande campanello d’allarme.”

IL Beverly Hills, 90210 E Fascino allume “Allo stesso tempo, devo dire che c’è qualcosa di positivo là fuori”, ha continuato, “e il lato positivo è che, poiché la struttura molecolare delle mie cellule tumorali è cambiata di recente, ciò significa che ci sono molti protocolli che io posso provare. Per la prima volta in pochi mesi, probabilmente mi sento “Con speranza? Prima ero ottimista ma mi stavo ancora preparando”.

Dato che avrebbe dovuto sottoporsi a due diverse sessioni di chemioterapia nello stesso giorno, Doherty ha notato che era “un po’ spaventoso”, soprattutto perché non era sicura di come si sarebbe sentita. Ha anche detto: “Questa sarà la terza volta che perdo i capelli”.

“Mi sento come se la mia vita fosse sconosciuta da più di un anno. Tra il divorzio e il cancro, sento di non poterlo controllare. Non ho alcun controllo… e con il cancro, non riesco davvero a controllarlo” “, ha detto.

“Non voglio perdere i capelli. Non voglio ammalarmi. Voglio essere una persona normale”, ha anche spiegato di aver considerato l’idea di “qualità della vita piuttosto che”. quantità di vita”, ma ha detto: “So che la mia qualità di vita è in realtà restare qui più a lungo.” La mia qualità di vita è raggiungere i miei obiettivi e stare con la mia famiglia il più a lungo possibile e spingere davvero le organizzazioni con cui lavoro a stretto contatto in ambito clinico e di ricerca… non sono una persona a cui piace arrendersi facilmente, semplicemente non voglio che la mia malattia duri troppo a lungo.”

“E in termini di salute, sai, prego che tutto vada bene e ti sto dicendo che non andrò da nessuna parte in questo momento, e ti sto dicendo che i nuovi ricercatori con cui sto collaborando con questo mi stanno aiutando ad affrontare tutto questo, insieme al mio medico di base, credo davvero in loro e ho molta fiducia”, ha detto.

Nell’ultimo episodio di Cerchiamo di essere chiari – È stata rilasciata lunedì 8 luglio, prima di morire – ha annunciato la Doherty insieme all’amico ed ex marito Fascino La co-protagonista Holly Marie Combs ha annunciato che si unirà Fascino Riguarda il podcast Casa Halliwell Lo spettacolo è condotto da Combs, Brian Krause e Drew Fuller. Non è chiaro quanti episodi di podcast siano stati registrati prima della morte di Doherty.

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio, ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”, ha detto il direttore della pubblicità Leslie Sloan in una dichiarazione a la gente Durante il fine settimana. “La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia richiede privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace”.