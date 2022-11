Shonda Rhimes, altri creatori non sono contenti dei nuovi annunci Netflix nel mezzo del video

Shonda Rhimes, il produttore principale di “Bridgerton” e “Inventing Anna”, è tra i numerosi produttori di software, creatori e scrittori che hanno espresso il loro disappunto per il Netflix La decisione di Israele di includere annunci a metà video nei suoi contenuti, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Le persone, che hanno chiesto di non essere nominate perché le discussioni sono private, hanno affermato che Rhimes e Intrepid Pictures fanno parte di un gruppo di creatori che hanno detto ai dirigenti di Netflix che credono che le pubblicità interrompano la loro narrazione. La gente ha detto che Netflix ha detto ai creatori che non avrebbe condiviso con loro alcun introito pubblicitario.

Netflix non è il primo dispositivo di streaming ad avere un livello supportato dalla pubblicità. Ma ha usato la sua passata avversione per la pubblicità come strumento di marketing per aiutare a ottenere accordi con i creatori. Rhimes ha firmato un accordo pluriennale con Netflix nel 2021 per creare contenuti esclusivamente per il servizio di streaming. Quando l’accordo è stato firmato, Netflix Aveva una politica rigorosa per non includere annunci Nella sua programmazione, è un vecchio principio del co-fondatore e co-CEO Reed Hastings. Rhimes e Netflix hanno rifiutato di commentare.

Netflix rilasciato a un prezzo inferiore Servizio supportato da pubblicità Negli Stati Uniti e in altri paesi questa settimana. Netflix ha deciso di introdurre una categoria supportata dalla pubblicità poiché la crescita delle entrate e degli abbonati si è bloccata con la fine della pandemia globale di coronavirus. Netflix Ha circa 223 milioni abbonati globali.

I dirigenti di Netflix hanno detto ai creatori di aver posizionato con cura gli annunci in corso a intervalli che si adattassero alla storia di ogni episodio, secondo le persone che hanno familiarità con la questione. Hanno anche affermato di aver detto ai creatori che non si aspettavano che così tante persone si iscrivessero al livello pubblicitario principale rispetto agli abbonati che non avrebbero pagato per nessuno spot pubblicitario, ha detto la gente.

“Utilizziamo principalmente i nostri team interni di tagging dei contenuti per trovare questi punti di interruzione naturali in modo da poter fornire pubblicità al punto di minimo intrusione”, ha dichiarato a ottobre Greg Peters, chief operating officer di Netflix.

Tuttavia, molti creatori non erano contenti delle spiegazioni. Intrepid Pictures realizza film e serie horror per Netflix. Questi incantesimi sono particolarmente dannosi per le voci di annunci perché eliminano la tensione di costruzione. Un episodio di 50 minuti di “The Haunting of Hill House” di Intrepid consiste in cinque lunghe clip one-shot.

Quel sesto episodio della serie (“Two Storms”), è ora interrotto da tre interruzioni pubblicitarie di un minuto, composte da tre pubblicità ciascuna, nella categoria $ 6,99. Uno dei motivi principali Intrepid ha firmato un pacchetto esclusivo con Netflix nel 2019 Era la totalità delle persone che evitavano l’annuncio, secondo le persone che avevano familiarità con il pensiero dell’azienda. Un portavoce di Intrepid ha rifiutato di commentare.