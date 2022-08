Si dice che Apple stia pianificando un evento iPhone e Apple Watch il 7 settembre

Tre cose sono certe nella vita: morte, tasse e nuovi iPhone a settembre. Bloomberg Mark Gorman Rapporti Che l’evento iPhone di quest’anno si svolgerà mercoledì 7 settembre.

Secondo Gurman, la linea di iPhone 14 non professionale perderà le dimensioni ridotte dello schermo da 5,4 pollici che Apple ha venduto nelle ultime generazioni. Invece, il modello standard da 6,1 pollici sarà affiancato da una versione con un ampio schermo da 6,7 ​​pollici, corrispondente alle dimensioni dello schermo dell’attuale modello di iPhone Pro Max. Ma questi telefoni continueranno anche a utilizzare l’attuale chip Apple A15 Bionic e all’esterno sembreranno simili all’iPhone 13.

Si dice che l’iPhone 14 Pro sia ancora più eccitante, in quanto sostituisce l’attuale tacca della fotocamera con un paio di ritagli perforati per la fotocamera frontale e lo scanner FaceID; Molti telefoni Android sono già passati a slot con fori simili per risparmiare spazio sullo schermo. Secondo quanto riferito, i telefoni Pro avranno un chip più veloce e un array di fotocamere a triplo obiettivo più grande dotato di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel e di fotocamere ultra grandangolari da 12 megapixel.

Il rapporto afferma che Apple ha anche in programma di introdurre nuovi Apple Watch. Si dice che gli orologi della Serie 8 includano anche un modello standard simile all’attuale Serie 7 Si dice che sia un modello in titanio più grande e più solido Con una maggiore durata della batteria e ulteriori funzioni di monitoraggio del fitness.

Secondo quanto riferito, l’Apple Watch SE di base riceverà un chip più veloce: l’attuale SE utilizza l’Apple S5 e un nuovo chip potrebbe utilizzare l’S6, S7 o un chip più recente che non è stato ancora annunciato. Si spera che questo nuovo modello SE significhi la fine dell’Apple Watch Series 3 di lunga data, che l’azienda è stata ancora vendendo Anche se questo autunno non riceverà l’aggiornamento watchOS 9.

L’annuncio del 7 settembre di nuovi iPhone e orologi potrebbe significare che almeno alcuni nuovi dispositivi saranno disponibili per l’acquisto intorno alla metà del mese, all’incirca in coincidenza con il rilascio di iOS 16 — Gorman afferma che ai dipendenti dell’Apple Store è stato detto di prepararsi per il 16 settembre lancio.

Apple organizza spesso un evento incentrato su iPad e Mac in ottobre per completare l’evento di settembre, quando possiamo aspettarci di vedere aggiornamenti a quei prodotti e il rilascio di macOS Ventura e Si dice del ritardo di iPadOS 16. Gurman prevede che vedremo finalmente una versione USB-C per l’iPad di fascia bassa, il nuovo iPad Pro basato su M2 e un Mac mini e MacBook Pro aggiornati prima della fine dell’anno.