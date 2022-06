Si dice che Apple stia valutando campioni del display BOE OLED per iPhone 14

Dopo aver perso milioni iPhone 14 Ordini di schermi OLED a causa di modifiche non autorizzate nella produzione, si dice che BOE porti nuovi campioni ad Apple.

In particolare, si dice che BOE abbia “esteso la larghezza del circuito del transistor a film sottile” utilizzato nelle schede per i suoi ordini di iPhone 13. Non è chiaro il motivo per cui ciò è stato fatto all’insaputa di Apple, ma si scopre che ha cambiato il design che sembra significare che BOE perderà milioni di ordini.