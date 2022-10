Si dice che Elon Musk abbia ordinato tagli di posti di lavoro tramite Twitter

San Francisco – Elon Musk Quattro persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che prevede di iniziare a licenziare i lavoratori su Twitter non appena sabato, con alcuni manager che chiedono di preparare gli elenchi dei dipendenti per la cancellazione.

Il signor Musk di Completato un affare da 44 miliardi di dollari L’acquisto di Twitter giovedì ha ordinato tagli in tutta l’azienda, con alcuni team che hanno tagliato più di altri, hanno detto tre persone, che hanno rifiutato di essere identificate per paura di ritorsioni. L’entità del licenziamento non può essere determinata. Twitter ha circa 7.500 dipendenti.

Da allora, le segnalazioni di licenziamenti si sono diffuse su Twitter Il signor Musk ha accettato di acquistare l’azienda in Aprile. Il miliardario, che guida anche il produttore di auto elettriche Tesla e la società missilistica SpaceX, è il proprietario Ha detto agli investitori lo farà Rendi Twitter privatoriduci la forza lavoro, annulla le regole di moderazione dei contenuti e trova nuovi flussi di entrate.

Twitter verrà licenziato prima della data del 1° novembre, quando i dipendenti avrebbero dovuto ricevere sovvenzioni in azioni come parte del loro compenso. Queste sovvenzioni rappresentano in genere una parte significativa degli stipendi dei dipendenti. Licenziando i lavoratori prima di tale data, il signor Musk potrebbe evitare di pagare le sovvenzioni, anche se dovrebbe pagare i dipendenti in contanti invece delle loro azioni secondo i termini dell’accordo di fusione.