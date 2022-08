Si dice che la NVIDIA GeForce RTX 4080 disponga di 23 Gbps di memoria GDDR6X da 16 GB e una potenza totale di 340 W

Tieni presente che questo post è stato contrassegnato come file Comune .

Specifiche NVIDIA RTX 4080 aggiornate con memoria più veloce

Un’altra settimana per l’ultimo aggiornamento delle specifiche RTX 40.

NVIDIA sta lavorando 24 ore su 24 per preparare una serie di GPU di nuova generazione per il lancio entro la fine dell’anno. Ciò significa anche che l’azienda naviga attraverso le specifiche di più carte valutando il costo e le prestazioni di ciascun modello. Kopite7kimi, noto per le sue sottili perdite “Ampere” RTX 30, fornisce aggiornamenti frequenti su come cambiano le specifiche della serie RTX 40 e sì, cambiano molto.

Secondo l’ultimo aggiornamento, la SKU NVIDIA GeForce RTX 4080 potrebbe ottenere una memoria GDDR6X a 23 Gbps più veloce. Questo è un aggiornamento rispetto alle specifiche precedenti che elencano 21 Gbps e forse un’indicazione che anche l’ammiraglia RTX 4090 otterrà una velocità simile. Inoltre, Kopite ora afferma che il TBP è passato da 420 W a 340 W. Si noti che questa è la potenza totale della scheda, non il TDP.

Facciamo degli aggiornamenti.

RTX 4080

PG136 / 139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

GDDR6X da 16 GB a 23 Gbps

Potenza totale della scheda 340W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 23 agosto 2022

Il resto delle specifiche non è cambiato e questo modello dovrebbe ancora ottenere la GPU AD103 con 9728 core CUDA e 16 GB di memoria su un bus a 256 bit.

Coloro che non hanno familiarità con il ciclo di produzione di NVIDIA potrebbero pensare che Kopite stia solo sviluppando quelle specifiche, ma stai certo che NVIDIA cambia le specifiche pre-lancio abbastanza spesso. Alcune di queste schede compaiono nelle roadmap trapelate (RTX 3070 Ti 16GB, RTX 3080 20GB ecc.) ma sono state successivamente cancellate o ritardate (RTX 3090 Ti, GTX 1630).

Quindi sì, è molto probabile che questi aggiornamenti siano basati su informazioni reali e possiamo persino confermarne alcuni, ma gli aggiornamenti di Kopite sono molto più veloci. Tuttavia, non si deve presumere automaticamente che queste specifiche siano definitive, alla fine siamo ancora a 1,5-2 mesi dal lancio ufficiale.

Si dice che le specifiche della serie NVIDIA GeForce RTX 40 VideoCardz.com GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 ingegneria generale Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) GPU M 102 – 300 M 103 – 300 AD104-400 (?) Targa PG139-SKU330 PG136 / 139-SKU360 PG141-SKU331 breve messaggio Nuclei CUDA orologio di base TBC TBC aumentare l’orologio TBC TBC memoria Bus di memoria Velocità della memoria Larghezza di banda capacità totale della scheda TimeSpy Extreme Perf. appuntamento per il pranzo ottobre 2022 TBC TBC

