Si dice che l’aggiornamento Android 15 di Samsung sia uno dei più grandi aggiornamenti apportati dall’azienda

Si prevede che Android 15 stesso sarà un aggiornamento abbastanza mediocre, ma sembra che Samsung potrebbe avere in serbo alcuni aggiornamenti più grandi, secondo un noto informatore.

Gli aggiornamenti dell’interfaccia utente One sono generalmente basati sull’ultima versione di Android con il set di nuove funzionalità di Samsung. Ma negli ultimi numeri non abbiamo visto molto Di cambiamento.

A quanto pare, questa serie potrebbe finire quest’anno, come ha sottolineato l’informatore Universo di ghiaccio Lui dice One UI 7, la versione Samsung di Android 15, sarà “la versione di One UI più modificata nella storia”.

che cosa significa? È difficile saperlo senza aggiungere contesto. Il post prosegue solo dicendo che “l’icona è stata ridisegnata”, il che potrebbe indicare alcune modifiche al design o forse modifiche all’animazione, ma è davvero difficile saperlo con certezza. Weibo, ghiaccio Si espande ulteriormente per dire che la barra dei menu a discesa è cambiata e specifica che lo stile dell’icona è stato aggiornato.

Lo stesso Android 15, come detto, ne è privo grande i cambiamenti.

Una delle cose che Samsung introdurrà sicuramente è “Blocco app”, una nuova funzionalità separata da “Cartella protetta”.

Quando verrà lanciato per la prima volta, qualunque cosa possa contenere, Samsung probabilmente lo testerà in beta e poi lo lancerà prima su dispositivi come la serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 lanciato di recente.

