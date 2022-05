Si dice che le CPU AMD Ryzen 7000 “Raphael” abbiano una frequenza massima di 5,85 GHz

AMD Processore desktop Ryzen 7000 Finora sono spuntati a frequenze piuttosto folli, fino a 5,5 GHz su più thread. Ma sembra che la revisione finale possa offrire ore di CPU più elevate, come riportato angstronomia.

Si dice che le CPU desktop AMD Ryzen 7000 “Raphael” abbiano una frequenza “Fmax” massima di 5,85 GHz

All’inizio di questa settimana, AMD ha applicato una patch confermato Alcuni dettagli aggiuntivi riguardanti la lineup di CPU Ryzen 7000, nome in codice Raphael. L’azienda ha confermato che il TDP dei migliori processori Ryzen 7000 sarà già di 170W e che la potenza massima del pacchetto per la presa AM5 (LGA 1718) sarà di 230W. La società anche confermato La demo di gioco mostrata durante il Computex 2022 riguardava un prototipo a 16 core che funzionava a 5,5 GHz su più thread. Ma l’azienda ha anche confermato, e soprattutto, che il prototipo funzionava in un intervallo operativo inferiore alla nuova specifica da 170 W TDP.

Il processore Computex era un prototipo a 16 core che non era ancora integrato con valori Power/TDP specifici, ma funzionava a una gamma inferiore rispetto alla nostra nuova gamma TDP da 170 W. È una figura conservatrice. Robert Hallock su Reddit

Quindi sappiamo che la demo AMD Ryzen 7000 Computex 2022 non era una demo di velocità di clock a thread singolo e non era nemmeno un prototipo finale che utilizzava le specifiche TDP complete di 170 W. Sulla base di un rapporto di fonti Angstronomics, sembra esserci una SKU (o OPN) integrata con una frequenza Fmax o massima di 5,85 GHz.

In termini di target di frequenza, anche la demo del gioco che mostrava frequenze massime di 5,55 GHz non era con la versione finale. Mentre Angstronomics Aware Order Part Number (OPN) 5,85 GHz Fmax integratoDovremo aspettare e vedere per cosa saranno impostate le valvole livellatrici al dettaglio. tramite Angstronomics

5,85 GHz è un clock pazzesco, ma considerando che abbiamo visto solo la nostra prima occhiata a un prototipo di CPU desktop AMD Ryzen 7000, le specifiche finali potrebbero rientrare in quell’intervallo. La parte a 16 core che utilizza tutti i 170 watt a sua disposizione potrebbe essere in grado di superare i clock a 5,5 GHz e fornire velocità di clock mai viste prima su una CPU AMD Ryzen. Intel mira anche a creare orologi simili con CPU desktop Raptor Lake-S Quindi ha senso che AMD si trovi testa a testa con la squadra blu nel reparto orologi, da qualche parte dove sono rimasti indietro negli ultimi due anni.

Siamo già entusiasti di vedere clock a 5,5 GHz per le CPU desktop AMD Ryzen 7000, quindi qualsiasi cosa sopra sarà un piacere per i consumatori che desiderano costruire un nuovissimo PC AM5 con gli ultimi processori desktop Ryzen 7000 Zen 4. Queste frequenze sono solo sul spettro più alto per le schede AM5 come quelle basate sul chipset X670E con molti VRM per gestire i requisiti di erogazione di potenza della nuova specifica Fmax.

Confronto tra le CPU desktop Intel Raptor Lake e AMD Raphael Confronto “previsto”.

Famiglia di CPU AMD Rafael (RPL-X) Intel Raptor LLC (RPL-S) Nodo operativo TSMC 5 nm Intel 7 ingegneria generale Zen 4 (chiplite) Raptor Cove (P-Core)

Gracemont (E-core) Nuclei/Fili fino al 32/16 fino al 24/32 Cache L3 totale 64 MB 36 MB Cache L2 totale 16 MB 32 MB Cache totale 80 MB 68 MB Max Klux (1T) ~ 5,8 GHz ~ 5,8 GHz Supporto della memoria DDR5 DDR5/DDR4 canali di memoria 2 canali (2DPC) 2 canali (2DPC) Velocità di memoria DDR5-5600 DDR5-5200

DDR4-3200 Supporto della piattaforma Serie 600 (X670E/X670/B650/A620) Serie 600 (Z690/H670/B650/H610)

Serie 700 (Z790/H770/B760) PCIe Gen 5.0 Sia GPU che M.2 (solo chipset Extreme) Sia GPU che M.2 (solo serie 700) Grafica integrata AMD RDNA 2 Intel Iris XE Tappo AM5 (LGA 1718) LGA 1700/1800 TDP (massimo) 170 watt (TDP)

230 Watt (PPT) 125 W (PL1)

240 W + (PL2) pubblicazione 2H 2022 2H 2022

fonte di notizie: @hjc4869